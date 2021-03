Miejsca pracy bez grawitacji

W marcu 2020 roku na rynku pracy została wyłączona grawitacja, co miało poważne skutki dla pracowników. Związani dotychczas z Ziemią (będącą symbolem pracy z biura) musieli odnaleźć się w nowej rzeczywiści i rozpocząć samotną podróż we własnym statku kosmicznym, czyli inaczej – w domu. O tym, jak długo pracownicy wytrzymają z daleka od Ziemi i czy kiedykolwiek grawitacja na rynku pracy powróci, mówili eksperci Cushman & Wakefield podczas webinaru pt. „Miejsce pracy bez grawitacji”.

W wyniku pandemii style pracy uległy drastycznej przemianie. Podczas webinaru organizowanego przez międzynarodowa firmę doradczą Cushman & Wakefield 11 marca 2021 roku eksperci porównali nową rzeczywistość pracy do przestrzeni kosmicznej. Nowoodkryte możliwości pracy z dowolnego miejsca nie wykluczają obecności w biurze, co przyczynia się do nawiązywania i utrzymywania relacji z innymi pracownikami, dlatego, zdaniem ekspertów, to właśnie połączenie pracy z biura z formą zdalną będzie dominować w przyszłości.

- Samotna podróż w statku kosmicznym w początkowej fazie wiązała się z ekscytacją pracowników. Z biegiem czasu, wizja pozostania w tym modelu pracy przestała być tak kusząca, a pracownicy zaczęli odczuwać tęsknotę za biurem. Zmiana modelu pracy i – co za tym idzie – perspektywy, pozwoliła też dostrzec, że w zasięgu pracowników znajdują się także inne planety, takie jak coworkingi, kawiarnie, centra handlowe, czy inne, bardziej egzotyczne miejsca, dotychczas kojarzone jedynie z destynacjami wakacyjnymi. Podróże międzyplanetarne staną się naszą nową rzeczywistością na rynku pracy – mówi Aleksander Szybilski, Lider Zespołu Workplace Strategy w Cushman & Wakefiled.

Prognozy ekspertów potwierdzają także badania, takie jak badanie Genslera, według którego jedynie 12% badanych wyraziło chęć kontynuowania pracy w formie w pełni zdalnej. Dla zdecydowanej większości (blisko 70 proc.) to właśnie model „międzyplanetarny” – łączący pracę zdalną i stacjonarną, był tym preferowanym.

Spotkanie miało formę luźnej dyskusji, którą poprowadził Jan Szulborski, Senior Consultant w dziale Consulting & Research. W webinarze wzięli udział Aleksander Szybilski, Lider Zespołu Workplace Strategy, Mariola Bitner, Associate w dziale Project & Development Services oraz Piotr Capiga, Associate w dziale powierzchni biurowych.