15 marca łódzcy radni podejmą decyzję o dalszych losach biurowca Philipsa. Warszawski deweloper Prime Łódź 1 chce wyburzyć obiekt i na jego miejscu wybudować mieszkania.

Kolejny projekt bazujący na przepisach specustawy mieszkaniowej zmieni oblicze ścisłego centrum Łodzi.

Przy al. Piłsudskiego 22, między ul. Kilińskiego a ul. Sienkiewicza (naprzeciwko Galerii Łódzkiej), warszawski deweloper Prime Łódź 1 chce wznieść zespół wysokich budynków mieszkalnych z handlem i usługami.

Wyburzony ma zostać budynek biurowy Łódź 1, zwany niekiedy biurowcem Philipsa lub Infosysu.

Wniosek o ustalenie lokalizacji dla tej inwestycji rozpatrywany będzie na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Łodzi. O ile radni go zaakceptują – a jeśli spełnia wymogi formalno-prawne – deweloper będzie mieć otwartą drogę do wystąpienia o pozwolenie na rozbiórkę biurowca i budowę mieszkań.

Trzy budynki mieszkaniowe przy al. Piłsudskiego

Projekt rozpisany jest na trzy etapy, a każdy z nich ma zaowocować nowym budynkiem na działce.

Koncepcja architektoniczna krakowskiej pracowni Loesch + Partnerzy zakłada, że najpierw ma powstać gmach A – na działce odsuniętej od al. Piłsudskiego, a po sąsiedzku z istniejącym już gmachem ReAct.

Nowy wieżowiec ma stanąć przy Piłsudskiego 22. Biurowiec Philipsa do wyburzenia / wiz. mat. pras.

W drugim etapie wyburzony ma zostać biurowiec Łódź 1, a na jego miejscu powstanie budynek B inwestycji.

Zwieńczeniem projektu będzie zaprojektowany na planie litery L budynek C, który stanie najbliżej ul. Sienkiewicza (na granicy planowanej do zabudowania działki przy ul. Sienkiewicza 62).

Nawet 900 mieszkań zamiast biur

Deweloper zapowiada powstanie od 600 do 900 mieszkań i ok. 2 tys. mkw. lokali użytkowych. Nowe budynki mają mieć po 17 kondygnacji nadziemnych (ok. 55 m), a dwie najniższe ma łączyć „podium”, z którego wyrastać będą wieże mieszkalne. To w tej niskiej zabudowie mają się koncentrować lokale usługowo-handlowe, część zajmie też nadziemny garaż uzupełniający podziemny parking.

Na dachach „podium”, jak i wszystkich trzech wież, zaprojektowano zielone ogrody z żywą roślinnością i infrastrukturą parkową. Wedle projektodawcy całość ma stanowić "(...) spójny i nowoczesny kompleks zabudowy o charakterze właściwym rangą dla zabudowy ważnej pierzei jednej z głównych arterii miejskich Łodzi".

