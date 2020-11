Mikhail Konoplev, WeWork: Model hub and spoke będzie rozwiązaniem na długie lata

Pierwsza połowa bieżącego roku należała do coworkingów. Rynki regionu EMEA notowały wysokie tempo wzrostu po stronie popytowej. Czy tę dynamikę widać w WeWork i jak zamierzacie wykorzystać trend?

Mikhail Konoplev: WeWork realizuje pięcioletni plan, w ramach którego na całym świecie skupiamy się na podnoszeniu jakości obsługi i zadowolenia członków naszej społeczności. Równocześnie dążymy do osiągnięcia rentowności. Teraz, gdy walczymy ze skutkami pandemii elastyczne przestrzenie biurowe oraz modele rozliczeń oparte o liczbę pracowników i biurek, a nie metrów kwadratowych, mają jeszcze większe znaczenie. W przyszłości ten trend będzie się już tylko pogłębiać. Przedsiębiorcy na całym świecie przewartościowują swoje potrzeby związane z przestrzenią biurową. A my znajdujemy się dokładnie między najemcami, a właścicielami nieruchomości i dla obu stron stajemy się jeszcze ważniejszym partnerem do rozmów. Będziemy się dalej rozwijać na rynkach, na których obserwujemy popyt. Jak dotąd zaobserwowaliśmy zwiększenie zainteresowania ze strony korporacji, które szukają dla siebie elastycznego rozwiązania.

Jak zmienił się rynek coworkingów i biur serwisowanych w okresie pandemii pod względem struktury popytu?

Jeszcze przed pandemią widzieliśmy wiele firm, różnych rozmiarów i praktycznie z każdej branży, które przychodziły do nas poszukując nowego pomysłu na przestrzeń biurową oraz sposobów na wprowadzenie elastycznej pracy. Teraz, gdy firmy z Polski i całego świata, od 6 miesięcy mierzą się z niespodziewanymi dotąd wyzwaniami, popyt na elastyczne przestrzenie biurowe nie tylko się utrzymał, ale ciągle rośnie. Tak samo coraz więcej firm szuka alternatywy dla długoletnich umów najmu nieruchomości, ale równocześnie przykłada większą wagę do satysfakcji pracowników w długim okresie.

Społeczność WeWork zawsze była zróżnicowana…

Jednak w obecnych warunkach coraz więcej korporacji - zatrudniających powyżej 500 pracowników - zwraca się do nas w poszukiwaniu elastycznych rozwiązań. Wliczając w to rozmieszczenie pracowników w wielu miastach, przestrzeń, którą można szybko adaptować do zmieniających się regulacji i wytycznych, ale także przestrzeń, którą można skalować wraz z rozwojem firmy. WeWork posiada ponad 800 lokalizacji na całym świecie, w tym 5 w Polsce. Dzięki naszej skali możemy pomóc korporacjom w zmniejszeniu zagęszczenia w ich centralach, a także pomóc w rozlokowaniu pracowników wewnątrz jednej lokalizacji, jednego miasta lub nawet międzynarodowo – zapewniając im większy wybór i skracając czas dojazdu z domu do pracy.

1

2

Retransmisja sesji: . Inwestycje po COVID-19 – czy Polska znów będzie zieloną wyspą?