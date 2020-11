Millennium Towers z nowym konceptem

Descont, właściciel Millennium Towers we Wrocławiu, wprowadza do kompleksu nowy koncept - małych przestrzeni gabinetowych. Zmianom podlega obecnie 20 proc. budynku.

To odpowiedź firmy na pandemię i związane z nią oczekiwania najemców poszukujących zamkniętych przestrzeni biurowych, głównie małych gabinetów liczących od 20 do 90 mkw. z możliwością dostępu do współdzielonych części wspólnych. Zgłoszenia kierują do Descont głównie startupy, firmy z sektora IT & Business Services, usługi transportu, czy doradztwa technicznego.

Piotr Gąsiorek, dyrektor do spraw technicznych, potwierdza iż, pracownicze przestrzenie zostały przystosowane przez Descont do nowych obostrzeń tak, aby jak najlepiej chronić zdrowie i zapewnić pracownikom maksymalne bezpieczeństwo podczas pracy. - W naszych obiektach zaimplementowaliśmy szereg rozwiązań zgodnych z wytycznymi służb sanitarnych, m.in. montaż bezdotykowych dozowników z płynem do dezynfekcji rąk, cykliczną dezynfekcję części wspólnych budynku (windy, klatki schodowe, poręcze, przyciski, klamki), określona została ilość osób w windach oraz zasady zachowania bezpiecznego dystansu oraz konieczność korzystania ze środków ochrony osobistej - wyjaśnia.

Kompleks biurowy Millennium Towers jest zlokalizowany w zachodniej części Wrocławia.