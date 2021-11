Mindspace chce jeszcze urosnąć. Finansowanie pomoże w inwestycjach

Runda inwestycyjna została przeprowadzona przez Harel Insurance Investments and Financial Services Ltd., More Provident Funds, Arkin Holdings oraz dotychczasowych inwestorów. Wśród nich są: Yoav Harlap, Kobi Rogovin oraz Globalworth.

Mindspace, spółka założona w 2014 roku przez Dana Zakai i Yotama Alroy, ma obecnie 32 oddziały w 17 miastach w 7 krajach, rozmieszczone na powierzchni 100 tys. mkw. (ponad 1 mln stóp kwadratowych).

Tylko w ciągu ostatniego roku Mindspace otworzył nowe oddziały w Londynie, Tel Awiwie, Filadelfii oraz nową lokalizację w modelu Hub and Spoke poza Tel Awiwem, w Yakum.

Mindspace obsługuje firmy o zróżnicowanym profilu działalności; około 41% to duże przedsiębiorstwa i korporacje, a 38% to małe i średnie firmy. Klienci Mindspace to głównie firmy z sektora technologicznego, finansowego i usługowego. Wśród byłych i obecnych klientów Mindspace znajdują się m.in. takie firmy jak Microsoft, Samsung, Playtika, Taboola, Yahoo!, Expedia czy GoPro.

W sytuacji kryzysowej, jaka dotknęła większość branż związanych z nieruchomościami komercyjnymi w wyniku pandemii COVID-19, rynek powierzchni biurowych typu flex nadal się rozwijał. Wszystkie prognozy przewidują przyspieszony rozwój tej branży - do 2030 r. jej udział w rynku nieruchomości komercyjnych przekroczy 30%, przy czym obecnie wynosi 5%. Jak wynika z ostatnich badań przeprowadzonych przez CBRE, w ciągu dwóch lat 43% najemców przeznaczy od 10 do 50% swojego portfela na powierzchnie elastyczne, a17% najemców - ponad 50%.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Mindspace odnotowuje imponującą dynamikę wzrostu i wysoki popyt we wszystkich lokalizacjach – potwierdza Dan Zakai, współzałożyciel i prezes Mindspace. - Z powodzeniem stawiliśmy czoła wielu wyzwaniom związanym z pandemią COVID-19. Aktualnie nasze lokalizacje są niemal całkowicie wynajęte, a obecnie realizowana inwestycja przez Harel Insurance i More Provident Funds ma na celu zaspokojenie rosnącego popytu na rynku oraz otwarcie nowych lokalizacji w oparciu o umowy o zarządzanie z właścicielami nieruchomości na całym świecie” – dodaje Zakai.