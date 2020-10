Mindspace Koszyki podsumowuje trzy lata w Polsce

Mindspace obchodzi trzecią rocznicę swojej działalności w Polsce. W tym czasie operator dokonał między innymi ekspansji warszawskiej lokalizacji. Dzisiaj Mindspace Koszyki to 5500 mkw. elastycznej przestrzeni do pracy. Obecnie, w polskim oddziale może pracować 750 członków – to o ponad 300 osób więcej, niż w dniu otwarcia w 2017 roku!

Jeszcze w 2018 roku Mindspace Koszyki oferował swoim klientom 4000 mkw. elastycznej powierzchni biurowej. Wzrastająca rola przestrzeni typu flex i pozytywne opinie dotychczasowych klientów skłoniły firmę do powiększenia tego oddziału w 2019 roku. W efekcie tej decyzji, dzisiaj warszawska lokalizacja Mindspace to kompleks bezpośrednio przylegający z dwóch stron do kultowej Hali Koszyki. Biura operatora znajdują się na czterech piętrach biurowca przy ul. Koszykowej 61 i dwóch piętrach w wieży przy ul. Koszykowej 65. Obie te lokalizacje oferują łącznie ok. 5550 mkw. przestrzeni biurowej typu flex.

– Ogromnie cieszę się, że w 2017 roku podjęliśmy decyzję o ekspansji Mindspace do Polski. Warszawa to dynamiczny rynek, w którym głównymi siłami napędowymi są biznes i innowacje. W przypadku Mindspace jest dokładnie tak samo, dlatego nigdy nie mieliśmy wątpliwości, że to połączenie mogłoby się nie udać. Za sprawą otwarcia Mindspace Koszyki, od ponad trzech lat obserwujemy, jak sektor elastycznych przestrzeni biurowych w Polsce przechodzi znaczącą transformację. To, co początkowo było uważane za propozycję tylko dla freelancerów oraz startupów, poszukujących inspirującego i przystępnego cenowo środowiska pracy, na przestrzeni ostatnich kilku lat zaczęło być dostrzegane przez duże korporacje, które chcą minimalizować koszty prowadzenia działalności i maksymalizować wydajność swoich pracowników. To wielka radość i satysfakcja być częścią tej zmiany. W mojej ocenie rynek elastycznych powierzchni biurowych jest jednym z najbardziej perspektywicznych sektorów w Polsce – skomentował Yotam Alroy, współzałożyciel i dyrektor ds. rozwoju biznesu w Mindspace. – Dziękuję wszystkim naszym partnerom, dzięki którym powstanie warszawskiego oddziału Mindspace i jego ekspansja były możliwe. Szczególne podziękowania kieruję w stronę Globalworth, właściciela Hali Koszyki. Współpraca z tą wiodącą na polskim rynku nieruchomości firmą miała ogromny wpływ na powodzenie naszej działalności – dodał.

Społeczność warszawskiej lokalizacji tworzą zarówno freelancerzy, małe i średnie firmy oraz duże korporacje. Wśród klientów Mindspace Koszyki znajdują się uznane międzynarodowe marki – w tym globalni liderzy z branży spożywczej, odzieżowej i technologicznej. Grono najemców uzupełniają również: globalny operator płatności Adyen, znana marka muzyczna Tidal, a także Tink – europejski lider z branży bankowości, który w trakcie pandemii koronawirusa zdecydował się podwoić liczbę wynajmowanych stanowisk.

1

2