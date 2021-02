Mindspace otwiera kolejny oddział

Otwierając swoje kolejne lokalizacje, Mindspace działa w oparciu o nowy model umów o zarządzanie, zakładających partnerstwo pomiędzy operatorem a właścicielem budynku. Tego rodzaju porozumienia umożliwiają Mindspace zwiększenie dostępności świadczonych usług dla wszystkich użytkowników danego obiektu, a nie tylko dla najemców operatora.

W ciągu ostatnich dwóch lat Mindspace podpisał już pięć umów tego typu z właścicielami nieruchomości w Izraelu, Europie i Stanach Zjednoczonych. Dotyczyły one m.in. oddziałów Mindspace w Tel Awiwie i Filadelfii. W 2021 roku firma planuje ogłosić następną transakcję - wszystko to za sprawą dalszej ekspansji w Berlinie.

Mindspace będzie zarządzał oddziałem La Guardia w Tel Awiwie w imieniu i we współpracy z firmą Vitania. W lokalizacji, która już wkrótce zaoferuje ponad 4000 mkw. elastycznej powierzchni biurowej, znajdującej się na dwóch piętrach budynku Vitania Tower, będzie mogło pracować mogło aż 600 osób. Do ich dyspozycji będą zarówno różnej wielkości biura prywatne, jak i przestrzenie wspólne, w tym: w pełni wyposażone kuchnie, sale konferencyjne i miejsce przeznaczone do organizacji dużych wydarzeń. La Guardia będzie piątą lokalizacją Mindspace w Izraelu.

– Jestem niezwykle szczęśliwy, że pomimo trwającego kryzysu, Mindspace w dalszym ciągu się rozwija. Na skutek pandemii koronawirusa wiele przedsiębiorstw zaczęło traktować elastyczne powierzchnie biurowe jako alternatywę dla swoich tradycyjnych biur. Oczywiście stanowi dla nas pewnego rodzaju szansę. Nie da się jednak ukryć, że większość firm zainteresowanych jest wynajmem takiej przestrzeni na znacznie krótsze okresy czasu, niż standardowe 5-10 lat. Na popularności zyskują nawet kilkumiesięczne umowy. Z drugiej strony, pandemia przyczyniła się do tego, że przestrzenie biurowe typu flex wprowadza do swoich obiektów coraz więcej właścicieli. Często jest to efekt zawarcia umowy o zarządzanie właśnie z takimi operatorami, jak Mindspace. Ten model współpracy tworzy większy potencjał dla obu stron – zarówno pod względem obłożenia, jak i w aspekcie finansowym, zwłaszcza w czasach spowolnienia gospodarczego. Współpraca w tej materii z firmą Vitania stanowi dla nas powód do dumy. To jeden z czołowych graczy na rynku nieruchomości w Izraelu, który doskonale rozumie przyszłość środowiska pracy i stojące przed nim wyzwania – mówi Yotam Alroy, współzałożyciel i dyrektor ds. rozwoju biznesu w Mindspace.

