Mindspace poszerza ofertę udogodnień

Dodano: 28 wrz 2020 15:40

Elastyczne umowy najmu, komfortowe, w pełni wyposażone biura prywatne i designerskie przestrzenie wspólne – to tylko kilka przykładów tego, co swoim członkom oferuje Mindspace, globalny operator butikowych powierzchni biurowych typu flex. Założycielom Mindspace od początku zależało na tym, aby oryginalne i funkcjonalne wnętrza oraz spersonalizowany poziom usług sprzyjały silnemu poczuciu wspólnoty oraz pozytywnie wpływały na to, w jaki sposób ludzie pracują, uczą się i rozwijają. W tym celu niedawno została uruchomiona internetowa lokalizacja operatora – VIRTUAL by Mindspace. To kolejne narzędzie służące m.in. integracji jego członków.