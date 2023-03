Ponad 4 tys. mkw. będzie mieć nowe biuro Mindspace w Warszawie, które znajdzie się w wieżowcu Skyliner. Fit-out coworkingu nawiązuje do wieżowców pierwszej połowy XX w. w USA. Będzie to butikowość w nowoczesnym wydaniu, czyli obudowana szkłem.

Skyliner będzie 41. lokalizacją Mindspace na świecie.

Mindspace wynajął w wieżowcu Karimpolu 4,4 tys. mkw. na trzech piętrach.

W Mindspace Skyliner znajdzie się ponad 600 stanowisk do pracy. Biura będą większe, bo już od dłuższego czasu przestrzenie elastyczne ewoluują w stronę większego metrażu.

Marka biur serwisowanych Mindspace jeszcze przed pandemią szukała nowej lokalizacji w Warszawie.

- Zależało nam na obiekcie premium, z łatwym do aranżacji układem pięter, doskonałą lokalizacją, korespondującego z naszymi wysokimi standardami i podejściem do designu. Przeanalizowaliśmy i odwiedziliśmy kilka budynków biurowych w Warszawie, jednak najlepsze relacje zbudowaliśmy z firmą Karimpol, właścicielem Skylinera - opisuje Michał Kwinta, City Lead Poland w Mindspace.

Marka wynajęła w biurowcu 4,4 tys. mkw. na trzech piętrach. Ten światowej klasy wieżowiec będzie 41. lokalizacją Mindspace na świecie. Rondo Daszyńskiego, w okolicy którego stoi Skyliner, to nowe centrum biznesowe stolicy z doskonałą komunikacją, gdzie swoje siedziby lokują duże, znane korporacje.

- Niemniej jednak nasz dział designu zadba o to, by utrzymać butikowość i klimat marki Mindspace. Wszystkie nasze lokalizacje na świecie prezentują charakterystyczny dla nas styl, ale zawsze każda z nich się wyróżnia. Wnętrza Mindspace Skyliner będą nawiązywały między innymi do słynnych wieżowców pierwszej połowy XX w. w USA, zatem będzie to butikowość w nowoczesnym wydaniu, obudowana szkłem - opisuje Michał Kwinta.

Duże moduły dla korporacji

Jego zdaniem, dzięki temu użytkownicy przestrzeni nie będą czuli, że jest to typowo korporacyjne miejsce.

- Zadba o to także nasz community team, który ma bardzo duże doświadczenie w zarządzaniu relacjami między członkami naszej społeczności - dodaje Michał Kwinta.

W Skylinerze, w dużych modułach przeznaczonych dla jednej firmy, zaaranżowane zostaną wewnętrze salki konferencyjne. W dużych unitach potrzebne są takie pokoje do wyłącznej dyspozycji najemcy, bez konieczności rezerwacji.

Jednocześnie zachowane zostaną tzw. dedicated-desks na powierzchni typu open space. Każde piętro będzie też miało przestrzeń wspólną, która zawsze jest centralnym punktem spotkań całej społeczności. Poza dużymi modułami dla korporacji, zaplanowano również mniejsze biura, które – w zależności od zapotrzebowania – będzie można połączyć.

