Mindspace z drugą lokalizacją w Polsce. Biura otworzy w wieżowcu Skyliner

Mindspace podpisał z Karimpol umowę na wynajem 4,4 tys. mkw. powierzchni w biurowcu Skyliner. To druga lokalizacja sieci w Polsce. Zaoferuje ponad 600 miejsc do pracy.

Mindspace - globalny operator butikowych, elastycznych przestrzeni biurowych – podpisał z Karimpol Polska umowę na wynajem 4,4 tys. mkw. powierzchni w biurowcu Skyliner.

Będzie to druga lokalizacja Mindspace w Polsce, oferująca ponad 600 miejsc do pracy.

Nowe biura coworkingowe Mindspace rozpoczną działalność wiosną 2023 roku.

Obecnie Mindspace posiada łącznie 40 lokalizacji w 20 miastach i siedmiu krajach w Europie, Stanach Zjednoczonych i Izraelu. Pierwszy oddział operatora w Polsce – Mindspace Koszyki – mieści się w warszawskim kompleksie biurowym bezpośrednio sąsiadującym z Halą Koszyki. Biura Mindspace zajmują cztery piętra biurowca przy ul. Koszykowej 61 i dwa piętra w wieży przy ul. Koszykowej 65, gdzie na ok. 5,5 tys. mkw. znajduje się 781 stanowisk do pracy.

Po sukcesie pierwszej lokalizacji w Polsce, Mindspace zdecydowało się na uruchomienie swojego drugiego konceptu w stolicy i na nową siedzibę wybrało biurowiec Skyliner mieszczący się przy Rondzie Daszyńskiego.

Przez kilka lat uważnie monitorowaliśmy polski rynek pod kątem nowej lokalizacji i to właśnie budynek Skyliner okazał się najlepszym wyborem. Jego doskonała lokalizacja i imponująca architektura świetnie korespondują z naszymi wysokimi standardami i podejściem do designu - mówi Yotam Alroy, współzałożyciel i Chief Business Officer w Mindspace.

Alroy dodaje, że w związku z tym, że zapotrzebowanie na elastyczne rozwiązania biurowe wciąż rośnie w ujęciu globalnym, a biura Mindspace są obecnie niemal w pełni wynajęte, firma nadal będzie poszukiwać nowych możliwości biznesowych – zarówno w regionie EMEA, jak i w USA. - Niedawno otworzyliśmy nowe lokalizacje w Miami, Berlinie i Izraelu i wciaż będziemy powiększali nasze portfolio na całym świecie – dodaje.

W transakcji doradzała firma CBRE.

Wśród najemców budynku są już firmy MicroStrategy, Dom Maklerski X-Trade Brokers (XTB), DXC Technology i Luxoft, Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce, iTechArt, Booksy, Bolt, Onwelo, Capital.com i Tarkett. W biurowcu działa także restauracja MEET & EAT należąca do Grupy Nutri Mind oraz piekarnio-kawiarnia Gorąco Polecam. Smaki z Piekarni (Enata Bread).

O Skylinerze

Biurowiec Skyliner to jeden z siedmiu najwyższych budynków w Polsce i najnowsza inwestycja Grupy Karimpol. Oferuje 49 tys. mkw. powierzchni do wynajęcia na 42 kondygnacjach. Najniższe poziomy są przeznaczone na usługi, handel i ofertę gastronomiczną. Na 165 m wysokości położony jest dwupoziomowy Skybar z niezwykłymi widokami na panoramę Warszawy. Skyliner posiada najwyższe w Polsce, aż 16-metrowe lobby biurowe. Pięciopoziomowy parking Skylinera jest przewidziany dla 428 samochodów, posiada stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych, a także miejsca parkingowe dla 330 rowerów z pełną infrastrukturą dla miłośników jednośladów.

Skyliner posiada certyfikat BREEAM na poziomie Excellent i jest zasilany w 100 proc. z odnawialnych źródeł energii. Uzyskał certyfikat innogy Polska S.A. z Grupy E.ON potwierdzający zakup gwarancji pochodzenia energii elektrycznej z instalacji OZE.

Biurowiec został zaprojektowany przez pracownię APA Wojciechowski.

