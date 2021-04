Mindspace z modelem hybrydowym

Badanie przeprowadzone w skali globalnej przez firmę Barco - światowego lidera w obszarze projektowania wizualizacji, wykazało, że 85% pracowników chce wrócić do biura i tęskni za społecznym aspektem życia zawodowego, jednocześnie chcąc zachować swobodę i udogodnienia pozwalające lepiej łączyć pracę w domu z pracą w biurze. Badanie to pokazuje również, że przejście na pracę hybrydową nie jest wcale nowym trendem – COVID-19 jedynie przyspieszył realizację możliwości, które oferuje ten model. Potwierdza to Mindspace, który w ujęciu globalnym, w ciągu ostatnich sześciu miesięcy odnotował trzykrotny wzrost zapotrzebowania na hybrydowe przestrzenie do pracy – w porównaniu z tym samym okresem w ubiegłym roku.

Jak wynika z kolei z badań amerykańskiego Harvard Business Review, częste kontakty osobiste prowadzą do zaangażowania, wzajemnego wsparcia i lepszej współpracy w zespołach. Nie da się więc ukryć, że pomimo wielu zalet pracy zdalnej, jest ona wyzwaniem m. in. w zakresie utrzymania kontaktów międzyludzkich, kultury firmy i zapewnienia dobrego samopoczucia zwłaszcza tym pracownikom, którzy na skutek pracy z domu mogą doświadczyć wypalenia zawodowego. Firmy potrzebują więc rozwiązań skrojonych na miarę ich indywidualnych potrzeb.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W odpowiedzi na te oczekiwania, Mindspace rozszerzył swoją globalną ofertę o rozwiązania hybrydowe, na które składają się: karnety jedno- i wielodniowe oraz usługa Hybrid Office. Każdy z tych produktów zaprojektowany został z myślą o konkretnej grupie odbiorców i pozwala na korzystanie z przestrzeni biurowej Mindspace „na żądanie”, w zależności od zapotrzebowania.

– Nasza najnowsza oferta Mindspace Hybrid stanowi bezpośrednią odpowiedź na bieżące potrzeby firm wdrażających takie modele pracy, które są połączeniem pracy z domu i z biura. Pomimo, iż na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań wspierających taki model pracy, ta nowa, cyfrowa przestrzeń nie jest właściwie przystosowana do prowadzenia tzw. zespołowych „burz mózgów” czy dyskusji nad nowymi projektami. Nie odpowiada także na potrzeby związane

z pracą kreatywną i nie zastępuje podstawowej potrzeby kontaktu z drugim człowiekiem. Dlatego w Mindspace wprowadzamy takie rozwiązania, które niezależnie od lokalizacji, zaoferują naszym klientom jeszcze większą elastyczność – mówi Dan Zakai, Współzałożyciel i Dyrektor Generalny Mindspace.