Pandemia rozkręciła popyt na biura serwisowane, dlatego Mindspace otworzył w biurowcu Skyliner drugą lokalizację w Warszawie. - Widzimy jeszcze miejsce dla trzeciej naszej placówki w stolicy - zapowiada Michał Kwinta, City Lead Poland w Mindspace.

Mindspace to przestrzenie coworkingowe.

Mindspace zdywersyfikował swój portfel w Polsce: Mindspace Skyliner to lokalizacja ściśle biznesowa, a Mindspace Koszyki - lifestyle’owa.

Mindspace Skyliner uruchomiony został 24 kwietnia 2023 r. To najlepiej dostosowany do popandemicznych trendów oddział Mindspace w całym portfelu marki.

Ważną misją Mindspace jest dzisiaj pomaganie firmom w tym, żeby ich pracownicy wrócili do pracy z biura.

W Mindspace Skyliner wynajętych jest obecnie ponad 200 stanowisk pracy z 600, które oferuje nowa lokalizacja.

- Pandemia mocno nakręciła zainteresowanie korporacji powierzchniami typu flex. Wszystko, co elastyczne stało się bardzo pożądane, dlatego Mindspace zdecydował się na otwarcie drugiej lokalizacji w Polsce - tłumaczy Michał Kwinta, City Lead Poland w Mindspace.

Dzięki temu marka zdywersyfikowała swój portfel i może zaspokoić większość potrzeb swoich klientów.

- Mindspace Skyliner to lokalizacja ściśle biznesowa, a Mindspace Koszyki - lifestyle’owa. Większość najemców tej drugiej, na wieść o naszym nowym oddziale, wcale nie chciała się przenosić, bo dobrze się tam czuje. Skylinera uruchomiliśmy dokładnie 24 kwietnia. Jest to najświeższy i najlepiej dostosowany do popandemicznych trendów oddział Mindspace w całym portfelu marki - opisuje Michał Kwinta.

Mindspace pomaga firmom wrócić do biur

Jak podkreśla Michał Kwinta, ważną misją Mindspace jest dzisiaj pomaganie firmom w tym, żeby ich pracownicy wrócili do pracy z biura.

- Często firmy planują wynajęcie np. 150 miejsc pracy, ale po przeprowadzeniu ankiety wśród pracowników, okazuje się że to za dużo, bo do biura chce przychodzić tylko 70 osób. Wielu klientów pyta nas, jak możemy im pomóc w przyciągnięciu ludzi do biura - opisuje Michał Kwinta.

W tym kontekście Mindspace ma sporo do zaoferowania, w ramach tzw. community building.

- Organizujemy m.in. cykliczne spotkania członków naszej społeczności w ramach tzw. Mindspace Hour, zajęcia z jogi oraz różne inne eventy, które mogą zachęcić do przychodzenia do biura - wylicza Michał Kwinta.

Mindspace Skyliner zajmuje 4400 mkw. powierzchni, na których zaaranżowano biura prywatne, strefy wspólne oraz butikowe sale konferencyjne. Fot. PTWP.

Propozycje są przyjmowane z zadowoleniem, o czym świadczy wypełniana dwa razy w roku ankieta satysfakcji najemców.

Od trzech lat w Warszawie udaje nam się utrzymywać tak wysoki poziom zadowolenia z naszych usług, że jest on najwyższy spośród wszystkich dużych oddziałów Mindspace - tłumaczy Michał Kwinta.

Wszystkie kondygnacje Mindspace Skyliner, tj. piętra od 9 do 11 posiadają oddzielne lobby i przestrzenie wspólne, będące centralnymi miejscami spotkań najemców i ich gości. Fot. PTWP.

Piątek w biurze wraca do łask

Jakie jest dzisiaj obłożenie w Mindspace?

- Do biura przychodzi ok. 50 proc. pracowników. W dalszym ciągu poniedziałek i piątek są dniami, w których większość pracuje zdalnie. Najwięcej osób jest oczywiście we wtorki, środy i czwartki, chociaż ostatnio w piątki powoli zaczyna pojawiać się coraz więcej ludzi - przyznaje Michał Kwinta.

Mindspace Skyliner jest jedną z 40 lokalizacji Mindspace znajdujących się w ponad 20 miastach na całym świecie. Wszystkie przestrzenie zaprojektowane są zgodnie z najwyższymi standardami, łącząc globalne podejście do designu z lokalnym sznytem. Fot. PTWP.

Jeśli chodzi o komercjalizację nowej lokalizacji Mindspace Skyliner, to wynajętych jest obecnie ponad 200 stanowisk pracy. - Kolejne są w trakcie negocjacji, Do zagospodarowania pozostaje około jedna trzecia z 600, które oferuje nowa lokalizacja - informuje Michał Kwinta.

Nowo otwarta lokalizacja Mindspace znajduje się w nowoczesnym, 42-piętrowym wieżowcu Skyliner w Warszawie, w sercu tętniącej życiem dzielnicy biznesowej, wypełnionej kawiarniami, restauracjami i sklepami, z bezpośrednim dostępem do linii metra M2 i pozostałych środków transportu publicznego. Fot. PTWP.

Zapewnia, że Mindspace otworzy w Warszawie jeszcze jeden swój oddział. - Wierzymy, że jest miejsce dla kolejnej naszej placówki w stolicy. Dopiero potem zaczniemy się przyglądać miastom regionalnym - zapowiada Michała Kwinta, City Lead Poland w Mindspace.

