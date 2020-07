Miodobranie na dachach biurowców MIX Group

MIX Group w 2018 r. przystąpiło do projektu „Pasieka Kraków”. Pierwszą inwestycją biurową w Krakowie, na której zadomowiły się pszczoły był budynek Bronowice Business Center przy ul. Jasnogórskiej 9. Rok później Zarząd MIX Group zadecydował o umieszczeniu kolejnej pasieki na budynku biurowym znajdującym się przy ulicy Wielickiej 72. Obecnie na dachach wspomnianych inwestycji znajduje się 10 uli, w których zamieszkuje około 500tys. pszczół. Dziennie zapylają one około 10 mln kwiatów w zasięgu 13 km kw. od każdej pasieki. Średniorocznie z każdego ula można uzyskać około 20 kg miodu, niestety ten rok nie był łaskawy dla pszczół, warunki pogodowe sprawiły iż duża część pożytków została zagospodarowana przez same pszczoły .

− Naszą filozofią jest nie tylko tworzenie przyjaznych najemcom budynków biurowych, ale również dbanie o równowagę między rozwojem technologicznym a utrzymaniem ekosystemu w dobrej formie. Jako firma odpowiedzialna społecznie przyłączyliśmy się do akcji, której celem jest szerzenie wiedzy na temat roli pszczół w środowisku oraz ich wpływie na nasze życie. Efektem współpracy jest nie tylko zwiększenie populacji pszczół ale i miód, który posiada szerokie zastosowanie w medycynie naturalnej. Jest nam niezmiernie miło, że i w tym roku będziemy mogli poczęstować naszych partnerów i kontrahentów miodem z naszych pasiek . Mamy też nadzieję, że kolejne firmy zdecydują się na podjęcie współpracy w ramach akcji „Pasieka Kraków” - mówi Jadwiga Wiśniowska, prezes zarządu MIX GROUP.

„Pasieka Kraków” to projekt gminy, który funkcjonuje w przestrzeni miasta od prawie trzech lat. Jego celem jest nie tylko zadomowienie się pszczół w mieście, ale także szerzenie wiedzy na temat tych pracowitych owadów oraz ich znaczenia dla ludzi. Każda pasieka, która powstaje na dachu krakowskiego budynku i zapewnia dom pszczołom, jest małą fabryką miodu, który służy promocji miasta, zarówno wśród jego mieszkańców, jak i poza nim. Jego część otrzymują firmy, które zaprosiły pszczoły na swoje dachy.