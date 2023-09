MIX SPACE – pod taką nazwą MIX GROUP, krakowski deweloper na rynku nieruchomości biurowych, wprowadza do swojego portfolio ofertę najmu krótkoterminowego gotowych modułów biurowych typu flex.

MIX GROUP to deweloper z ponad 25-letnim doświadczeniem, oferujący powierzchnie biurowe do wynajęcia w Krakowie.

Wieloletnie doświadczenie sprawia, że MIX GROUP jest niezwykle elastyczny w swoich działaniach i potrafi szybko dostosować się do wymogów zmieniającego się rynku.

MIX SPACE to odpowiedź na szybko zmieniające się wymogi nowoczesnego rynku nieruchomości i oferta dla firm, które cenią sobie swobodę działania i nie chcą wiązać się umową najmu powierzchni na lata.

MIX SPACE – najem krótkoterminowy biura w doskonałym standardzie

W portfolio MIX GROUP pojawiła się właśnie opcja podpisania umowy krótkoterminowej (od 12 do 24 miesięcy) na powierzchnię biura typu flex. Najemcy mogą wybrać powierzchnie od 100 do 200 mkw. w jednym z siedmiu biurowców należących do dewelopera.

Powierzchnie biurowe MIX SPACE znajdują się w budynku Bronowice Business Center 11 przy ulicy Jasnogórskiej w północnej części Krakowa. mat.pras.

Powierzchnie biurowe MIX SPACE znajdują się w budynku Bronowice Business Center 11 przy ulicy Jasnogórskiej w północnej części Krakowa. Budynek BBC11 znalazł się w ofercie MIX SPACE nieprzypadkowo. Jego standard gwarantuje najemcom wygodę działania w nowoczesnych przestrzeniach biurowych.

MIX SPACE – elastyczna umowa, dowolność wyboru

Na co jeszcze w ofercie MIX SPACE mogą liczyć najemcy? MIX SPACE to elastyczna umowa, dowolność wyboru i prywatna powierzchnia biurowa o mniejszym metrażu, w wysokim standardzie wykończenia, dostępna od ręki. Najemca ma do dyspozycji powierzchnie mieszane – gabinety+ open space.

Wybrany moduł może zostać wyposażony w podstawowe meble i sprzęt biurowy. Najemca może również wybrać moduł bez mebli (sanitariat i kuchnia wykończone), który samodzielnie zaaranżuje i doposaży odpowiednio do konkretnych potrzeb, rodzaju prowadzonej działalności czy identyfikacji wizualnej marki.

Mniejszy metraż nie oznacza mniejszych możliwości. Każdy najemca powierzchni MIX SPACE otrzyma również miejsca postojowe i może w pełni korzystać ze wszystkich udogodnień i przestrzeni wspólnych znajdujących się w budynku. Infrastruktura techniczna obejmuje m.in. wentylację mechaniczną wywiewno-nawiewną z rekuperacją i instalację grzewczo-klimatyzacyjną VRV4 Daikin z odzyskiem ciepła. W biurowcu zaaranżowano wysokie pomieszczenia, podnoszone podłogi, podwieszane sufity z oświetleniem, uchylne okna. Dostępna jest także recepcja i ochrona 24/7.

Nie bez znaczenia jest również lokalizacja budynku Bronowice Business Center 11 w Centralnym Obszarze Biznesu Krakowa, a więc tam, gdzie skumulowana jest działalność komercyjna. A także w miejscu, które pozwala na sprawny dojazd do centrum miasta, dróg wylotowych oraz lotniska Kraków-Balice. Taka lokalizacja jest niezwykle praktyczna nie tylko dla firm prowadzących międzynarodowe biznesy, ale także dla tych, które dopiero się rozwijają.

MIX SPACE – mobilność, rozwój, szansa na zmiany

Znakiem naszych czasów jest mobilność i szybkie reagowanie na zmiany. Rozumieją to deweloperzy tacy jak MIX GROUP oraz firmy , dla których standardowa umowa najmu na 5 czy 7 lat to cała wieczność.

Kto najbardziej doceni MIX SPACE? Firmy, które dopiero wchodzą na rynek i szukają rozwiązań umożliwiających im szybkie rozpoczęcie działalności, rozwój i dających szansę na zmiany, kiedy zajdzie taka potrzeba. Jeśli biorą pod uwagę opcję niepowodzenia – łatwo dojdą do wniosku, że długoterminowa umowa nie jest dobrym rozwiązaniem na start, ponieważ w pierwszym okresie działalności będą poznawać rynek i własne potrzebny. Dopiero z czasem mogą podjąć decyzję o wynajęciu większej powierzchni na dłuższy okres (wybierając MIX GROUP, taka zmiana może nastąpić prawie niepostrzeżenie). Małe i średnie firmy oraz startupy, które dzięki wynajęciu powierzchni typu flex będą miały możliwość angażowania środków finansowych w działania rozwojowe . Większe przedsiębiorstwa, które realizują projekty czasowe lub rozważają otwarcie oddziału w kolejnym mieście. Krótsza umowa na mniejszą powierzchnię, zapewniająca wszystkie udogodnienia to wręcz idealne rozwiązanie, gdy szybko potrzebna jest nowa siedziba zachowująca standardy uznanej marki. W końcu firmy, które szukają biura tymczasowego – ze względu na zachodzące w ich strukturze zmiany, oczekiwanie na biuro docelowe, lub kiedy rynek i sytuacja ekonomiczna są niestabilne.

Krótkoterminowe umowy najmu biura typu flex dają firmom możliwość bycia elastycznym w reagowaniu na zmieniające się potrzeby biznesowe i rynkowe, minimalizują ryzyko związane z wahaniami cen i popytem na rynku nieruchomości biurowych, a także umożliwiają częstsze negocjacje warunków najmu i dostosowanie przestrzeni biurowej do ich aktualnych potrzeb.

Zgodnie z zapotrzebowaniem rynku oraz oczekiwaniami naszych klientów szukających nowych powierzchni biurowych chcemy zaproponować elastyczne warunki oferty najmu w naszym obiekcie zlokalizowanym przy ul. Jasnogórskiej w Krakowie. Jest to wyjątkowa propozycja dla klientów poszukujących powierzchni w granicach 100-200 mkw. z wydzieloną własną salą konferencyjną oraz kuchnią na okres 1-2 lat najmu w obiekcie zlokalizowanym w miejscu, które daje zarówno możliwość bezproblemowego dojazdu do krakowskiego Śródmieścia, jak i szybkiego transportu do tras wylotowych w stronę Katowic czy Warszawy - zapewnia Krzysztof Mucha, Dyrektor ds. Komercjalizacji w Mix Biura.

- Dajemy klientom możliwość zachowania pełnej prywatności funkcjonowania biura przy jednoczesnym dopasowaniu warunków najmu do ich potrzeb – dodaje Krzysztof Mucha.

