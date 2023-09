Grecki fundusz Bluehouse Capital zatrudnia Biuro Na Miarę do komercjalizacji swojego biurowca Marynarska Point 2 na warszawskim Służewcu. Kompletność usług brokerskich ma być kluczem na zapełnienie pustych przestrzeni.

Służewiec jest lokalizacją o największym współczynniku pustostanów w Warszawie i wiele budynków jest do siebie bardzo podobnych.

Popyt na powierzchnie parterowe w Warszawie zdecydowanie przewyższa podaż.

Funkcja lokali na parterach biurowców jest obecnie redefiniowana, głównie ze względu na skutki pracy hybrydowej.

Marynarska Point 2 stoi tuż obok wjazdu na trzypasmową ulicę Marynarską, z płynnym dojazdem na trasę S79 w kierunku Południowej Obwodnicy Warszawy oraz kilka minut od lotniska. Fot. Mat. prasowe.

- Ścisła współpraca z właścicielem budynku, architektem, zarządcą, firmą wykończeniową i dobry marketing, to kluczowe elementy do przeprowadzenia sprawnych procesów najmu - mówi Jakub Bereś, Head of Landlord Representation w Biuro Na Miarę.

Służewiec jest lokalizacją o największym współczynniku pustostanów w Warszawie i wiele budynków jest do siebie bardzo podobnych.

- Jesteśmy świadomi konkurencji, ale będziemy wygrywać szybkim procesem, racjonalnym produktem i wbrew pozorom - lokalizacją. Służewiec jest dynamicznie rozwijającą się dzielnicą. Wśród biurowców powstały w ostatnim czasie liczne inwestycje mieszkaniowe, a przedstawiciele lokalnej społeczności preferują pracę w pobliżu miejsca zamieszkania - dodaje Bereś.

W budynku Marynarska Point 2 dostępne jest wykończone w dobrym standardzie i umeblowane piętro, podzielone na mniejsze biura. Fot. Mat. prasowe.

Budynek stoi tuż obok wjazdu na trzypasmową ulicę Marynarską, z płynnym dojazdem na trasę S79 w kierunku Południowej Obwodnicy Warszawy oraz kilka minut od lotniska. Ceny są znacznie niższe niż w nowych budynkach na Woli, czy w centrum, gdzie coraz bardziej odczuwalny jest brak dostępności atrakcyjnych powierzchni biurowych.

Popyt na powierzchnie parterowe w Warszawie zdecydowanie przewyższa podaż. Funkcja lokali na parterach biurowców jest obecnie redefiniowana, głównie ze względu na skutki pracy hybrydowej.

Biura elastyczne mają wzięcie

W budynku dostępne jest wykończone w dobrym standardzie i umeblowane piętro, podzielone na mniejsze biura. Elastyczna powierzchnia biurowa może być wynajęta na pojedyncze gabinety, ale również dla firm kilkunasto- i kilkudziesięcioosobowych, od zaraz i na krótko.

Elastyczna powierzchnia biurowa w Marynarska Point 2 może być wynajęta na pojedyncze gabinety, ale również dla firm kilkunasto- i kilkudziesięcioosobowych, od zaraz i na krótko. Fot. Mat. prasowe.

- Liczymy na najemców z sektora MŚP. Po drugiej stronie ulicy zarządzamy powierzchnią coworkingową, gdzie obłożenie utrzymuje się na wysokim poziomie i cały czas obserwujemy zainteresowanie takimi biurami - mówi Michał Nisengolc, wiceprezes w Biuro Na Miarę.

Marynarska Point 2 i Marynarska Passage (Własne B.) to produkty, które się uzupełniają. Mają inny standard i inne zalety, dzięki czemu firmy mają większy wybór i będą mogły lepiej dopasować produkt do swoich potrzeb.

Lokale na parterach biurowców się redefiniują

Popyt na powierzchnie parterowe w Warszawie zdecydowanie przewyższa podaż. Jednak bez szczegółowej znajomości parametrów technicznych lokalu, sytuacji ekonomicznej oraz szczegółowych potrzeb najemcy bardzo trudno jest połączyć obydwie strony. Funkcja lokali na parterach biurowców jest obecnie redefiniowana, głównie ze względu na skutki pracy hybrydowej.

- W Marynarska Point 2 obecnie zależy nam przede wszystkim na biznesach gastronomicznych, siłowni i placówkach edukacyjnych, które docenią atuty nieruchomości - mówi Karolina Kunciak, Retail Director w Biuro Na Miarę.

Bluehouse Capital jest funduszem inwestycyjnym na rynku nieruchomości. Firma działa od 2004 roku i posiada aktywa w Polsce, Czechach, Rumunii, Bułgarii i Grecji. Głównymi obszarami zainteresowania są budynki biurowe, parki logistyczne, hotele, obiekty handlowe i grunty.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl