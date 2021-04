Młode Miasto klimatyczną konkurencją dla Oliwy

Najemcy biur dzisiaj podejmują decyzję o wynajmie z krótszym wyprzedzeniem. Cenią sobie zaproszenie do obejrzenia gotowej powierzchni.

Na drugim piętrze Palio znajdzie się siedem modułów marki coworkingowej Quickwork. Przyda się firmom, które dopiero zaczynają działalność na tym rynku, a w przyszłości mogą zechcieć się rozwijać na klasycznych powierzchniach kompleksu Palio.

Młode Miasto będzie dobrą dzielnicą dla rynku biurowego, do tej pory kojarzonego przede wszystkim z Oliwą. Na pozostałym obszarze miasta zabudowa biurowa była raczej rozproszona.

Jak wraca życie biurowe do pierwszego z ośmiu budynków Palio Office Park? Na jakim poziomie jest skomercjalizowany?

Tomasz Zydorek, Leasing Director Cavatina: Pierwszy z ośmiu budynków został oddany do użytkowania w lutym tego roku. Niemal w tym samym czasie wprowadzili się pierwsi najemcy. Dzisiaj obiekt jest skomercjalizowany na poziomie 35 proc. Rozmowy z kolejnymi zainteresowanymi trwają.

Czyli budujecie biurowce spekulacyjnie?

Najemcy dzisiaj podejmują decyzję o wynajmie z krótszym wyprzedzeniem. Cenią sobie zaproszenie do obejrzenia gotowej powierzchni. Daje to wymierne korzyści, przyspieszając komercjalizację. Cavatina Holding w ciągu zaledwie kilku lat osiągnęła pozycję największego polskiego dewelopera biurowego. A przyjęta strategia działania przynosi pozytywne rezultaty. Tylko do końca 2020 r. pięć naszych nieruchomości o łącznej powierzchni ponad 80 tys. mkw. zostało sprzedanych podmiotom zewnętrznym w transakcjach o łącznej wartości przekraczającej 900 mln zł., a kolejne trzy nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 60 tys. mkw. zostały skomercjalizowane już w co najmniej 75 proc.

