Młode pokolenie na rynku pracy. Jakie wyzwania i możliwości?

Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii oraz przemiany społeczne i globalizacja kształtują rzeczywistość młodego pokolenia wkraczającego obecnie na ścieżkę kariery zawodowej.

Najnowszy raport firmy doradczej Deloitte pt. Pierwsze kroki na rynku pracy 2021 (First Steps into the Labour Market) wykazuje, że 64% badanych wybierając formę zatrudnienia wolałoby zawrzeć umowę o pracę na pełen etat z jednym pracodawcą. Natomiast około 25% respondentów chciałoby pracować np. jako freelancer i mieć elastyczny grafik prac.

Wyzwania i możliwości

Nie ulega wątpliwości, że młode pokolenie rozpoczynając karierę zawodową mierzy się z wieloma wyzwaniami m.in. na gruncie gospodarczym. Młodzi jednak nie tracą zapału, są ambitni i chcą poznawać świat czy to wirtualnie, czy podróżując. Umożliwia to przede wszystkim ciągły rozwój technologii oraz nowoczesne rozwiązania komunikacyjne, które pozwalają pracować z każdego miejsca na świecie, z ludźmi różnych narodowości. Według raportu Deloitte młodzi ludzie są najbardziej zainteresowani karierą w dużych międzynarodowych firmach, 38% badanych podało je w pierwszej kolejności jako najlepsze miejsce do pracy.

– Przed młodym pokoleniem stoi dziś wiele wyzwań, jak i możliwości podczas zdobywania pierwszych doświadczeń zawodowych. Aktualny kształt rynku pracy związany jest przede wszystkim z bardzo dynamicznym postępem technologicznym oraz globalizacją. Dla ciągłego rozwoju przedsiębiorstw niezwykle potrzebni są młodzi pracownicy, to właśnie oni wnoszą świeże spojrzenie i są najbardziej gotowi na kreatywne rozwiązania, innowacyjne narzędzia i strategie rozwoju – mówi Stephane Tikhomiroff, Dyrektor Generalny Perfetti Van Melle Polska.

Przedstawiciele pokolenia dopiero wkraczającego na ścieżkę kariery zawodowej niewątpliwie stanowią dużą wartość i zarazem szansę na rozwój oraz korzystne zmiany dla wielu firm. Zaletą młodych pracowników jest również zdolność do szybszej adaptacji i nauki nowych zadań. Najmłodsi kandydaci do pracy mają jednak swoje oczekiwania. Dlatego też firmy liczące na najlepszych i najbardziej utalentowanych pracowników wśród młodego pokolenia powinny być otwarte na ich potrzeby i dać pole do zdobycia realnego doświadczenia, możliwości rozwoju i realizacji innowacyjnych pomysłów.