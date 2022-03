MLP Group na drodze do uzyskania zerowego śladu węglowego

MLP Group dąży do ograniczenia śladu węglowego w swoich lokalizacjach. Teraz grupa zdecydowała się na wymianę oświetlenia obiektów w siedzibie głównej firmy w Pruszkowie oraz parku logistycznym w Łodzi. Wybrano rozwiązania firmy Signify, które sprzyjają realizacji celów zrównoważonego rozwoju i zmniejszeniu kosztów prowadzenia działaności.

Dążenie do zerowego śladu węglowego to obecnie integralny cel działalności MLP Group. Firma kupuje energię elektryczną pochodzącą wyłącznie z odnawialnych źródeł, a w 2023 roku zakończy budowę wielkopowierzchniowych farm fotowoltaicznych na dachach swoich budynków. To największe tego typu przedsięwzięcie w Polsce. Kolejnym ambitnym zadaniem jest kompleksowa wymiana konwencjonalnego oświetlenia obiektów na nowoczesne i przyjazne środowisku rozwiązania LED firmy Signify.

Zmiany w siedzibie w Pruszkowie i parku logistycznym w Łodzi

W pierwszej kolejności modernizacja objęła siedzibę główną firmy w Pruszkowie oraz park logistyczny w Łodzi. Na zewnątrz budynków wdrożono system City Touch, a w ich wnętrzach - rozwiązanie Interact w najwyższym wariancie Enterprise. Tym samym obiekt w Łodzi został pierwszym pełnowymiarowym magazynem w Polsce mogącym pochwalić się implementacją systemu Interact.

- Wdrożenie systemu Interact to kolejny, po fotowoltaice oraz kupowaniu czystej energii, krok MLP Group w kierunku uzyskania zerowego śladu węglowego. Wspólnie z Signify jesteśmy szczególnie dumni z pełnego sukcesu modernizacji, która w związku z pandemią COVID-19 odbyła się przy specjalnych protokołach bezpieczeństwa i nadwyrężonych łańcuchach dostaw - wskazuje Marcin Dobieszewski, dyrektor działu zarządzania nieruchomościami w MLP Group SA.

Marcin Dobieszewski, dyrektor działu zarządzania nieruchomościami w MLP Group SA

System elastyczny i dopasowany do konkretnych pomieszczeń

System Interact firmy Signify bazuje na internecie rzeczy. Każdy jego element nieustannie monitoruje i zbiera informacje o otoczeniu, dzieląc się tymi danymi z pozostałymi urządzeniami wpiętymi do sieci Interact. Celem jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i maksymalizacja efektu pożądanego przez użytkownika. Siłą systemu jest elastyczność i łatwość dopasowania do pomieszczeń, w których ma on pracować.

Rozwiązanie Interact Office Enterprise, które wdrożono w biurowcu MLP Group w Pruszkowie, charakteryzuje się estetyką i swobodą adaptacji. Natężenie światła dostosowuje się do aktualnych potrzeb z uwzględnieniem pory dnia,

co przekłada się na mniejsze zużycie energii.

Poprawia się także komfort pracowników, którzy mogą tworzyć własne sceny świetlne oraz wydzielać przestrzenie np. do pracy w pojedynkę lub w zespole. Inteligentne oświetlenie automatycznie informuje też użytkowników o dostępności lub zajętości pomieszczeń wspólnych, takich jak np. sale konferencyjne.

Na nowoczesne rozwiązanie postawiono w biurowcu firmy w Pruszkowie

Światło tylko tam, gdzie jest potrzebne

Równie duże korzyści daje system Interact Industry Enterprise, który MLP Group zastosowało w swoim parku logistycznym w Łodzi. Światło jest tu najlepszym przyjacielem pracowników oraz ich przewodnikiem po budynku, uaktywnia się tylko tam, gdzie jest potrzebne. Wszystko odbywa się automatycznie i z minimalnym zapotrzebowaniem na energię elektryczną.

- Zarówno w hali magazynowej, jak i budynku biurowym firmy MLP Group kompleksowo i z sukcesem wdrożyliśmy pełną wersję systemu Interact Enterprise, w ramach którego zastosowane zostały bramka i mostek w technologii chmurowej ZigBee. W obiekcie magazynowym na około 40 tys. mkw. zainstalowaliśmy oprawy Maxos. Zkolei w biurze w Pruszkowie wykorzystaliśmy zestaw opraw idealnych do tego typu przestrzeni - podkreśla Konrad Staniszewski, prezes firmy Compas, która jest Certyfikowanym Integratorem Systemów (CSI) w ramach Programu Partnerskiego Signify.

Intuicyjny panel sterowania zapewnia operatorom dostęp zdalny oraz pełną świadomość sytuacyjną i kontrolę nad zachodzącymi procesami. Możliwość integracji z innymi systemami, takimi jak np. wentylacja, to największy atut wariantu Enterprise, różnicujący go od pozostałych wersji - Foundation oraz Advanced.

Na zewnątrz wybrano system znany z aglomeracji miejskich

Z kolei system City Touch to rozwiązanie powszechnie stosowane do oświetlania ulic w aglomeracjach miejskich. Za sprawą skalowalności doskonale sprawdza się także w obiektach przemysłowych, takich jak te należące do MLP Group. Dostosowywanie poziomu oświetlenia, ustawianie harmonogramów czy zlecanie prac serwisowych w systemie City Touch odbywa się z poziomu pojedynczego panelu kontrolnego, z którym operator może też łączyć się zdalnie poprzez szyfrowane połączenie internetowe.

Celem mniejsze zużycie energii elektrycznej

Modernizacja oświetlenia obiektów MLP Group w Pruszkowie oraz Łodzi przełożyła się na oszczędności rzędu 60 proc. z tytułu zużycia energii elektrycznej. Tak spektakularny wynik sprawił, że firma chce uczynić z tego rozwiązania oświetleniowy standard także w swoich pozostałych parkach logistycznych.

Również najemcy przestrzeni magazynowych MLP Group docenili wyjątkowe narzędzie, które firma oddała w ich ręce. Każdy z nich zyskał pełną kontrolę nad oświetleniem zajmowanych przez siebie stref, co przekłada się także na ich korzyści finansowe oraz workflow.