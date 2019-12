Mniej nowych firm, ale popyt wciąż rekordowy. Rynek biurowy w Krakowie pod lupą

Tempo wchodzenia kolejnych międzynarodowych firm na krakowski rynek ostatnio spowolniło, ale podmioty już obecne w stolicy Małopolski odnotowują dynamiczny wzrost, co przekłada się na rosnące zapotrzebowanie na powierzchnię biurową. Od stycznia do września bieżącego roku łączny wolumen transakcji najmu na rynku biurowym w Krakowie wyniósł prawie 235 000 mkw., co już teraz jest rekordowym wynikiem w ujęciu rocznym. Biorąc pod uwagę transakcje, które zostaną jeszcze sfinalizowane w ostatnim kwartale, tegoroczny popyt może osiągnąć najwyższy poziom w historii.

Do największych transakcji najmu w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku zaliczamy: wynajęcie 19 300 mkw. w Fabryczna Office Park przez firmę UBS, renegocjację 17 100 mkw. przez Motorola Solutions Systems w parku biurowym Green Office i wynajęcie 16 000 mkw. przez Sabre w biurowcu Tischnera Office.

– Ponad połowę zawieranych umów najmu stanowią renegocjacje aktualnych kontraktów z uwzględnieniem możliwości powiększenia zajmowanej powierzchni. W związku z tym najemcy zwracają szczególną uwagę na zapisy w umowach dotyczące prawa pierwszeństwa najmu czy prawa ekspansji – mówi Karolina Słysz, Doradca w dziale reprezentacji najemców biurowych w firmie Cresa Polska. – W celu zabezpieczenia możliwości rozwoju niektóre firmy wynajmują większą powierzchnię niż aktualnie wynosi ich zapotrzebowanie, a niewykorzystaną część podnajmują czasowo innym najemcom. Ważnym atutem lokalizacji staje się również dostępność biura serwisowanego w kompleksie biurowym, co zapewnia najemcom większą elastyczność zatrudnienia – dodaje ekspertka.

W trzecim kwartale 2019 roku w Krakowie nie oddano do użytku żadnego budynku biurowego, ale od początku roku deweloperzy dostarczyli już na rynek blisko 90 000 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej.

Absorpcja powierzchni biurowej w pierwszych trzech kwartałach tego roku wyniosła prawie 70 000 mkw., czyli o ponad 30% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej, przy czym w ostatnim kwartale wyniosła ona zaledwie 8 tys. mkw.

- Wskaźnik pustostanów na koniec września 2019 roku wyniósł 9,5%, czyli był o 1,1 p.p. niższy w porównaniu z analogicznym okresem w 2018 roku. W ostatnim czasie nastąpiło wyhamowanie trendu wzrostowego, co świadczy o stanie równowagi na krakowskim rynku biurowym – mówi dr Bolesław Kołodziejczyk, dyrektor działu badań rynkowych i doradztwa w firmie Cresa Polska.

Czynsze pozostają na stabilnym poziomie i wynoszą 13-15,5 EUR/mkw. w centrum Krakowa oraz 10-14 EUR/mkw. w pozostałych lokalizacjach miasta.