Konieczność poszukiwania oszczędności, m.in. ze względu na inflację, będzie jednym z wyzwań, z jakimi zmierzy się rynek nieruchomości biurowych w najbliższych kwartałach.

W III kwartale bieżącego roku na regionalnych rynkach biurowych wskaźnik pustostanów utrzymał się na stabilnym poziomie.

Umiarkowana była aktywność najemców i deweloperów.

W pierwszych trzech kwartałach 2022 r. najwięcej podpisano nowych umów.

Na drugim miejscu uplasowały się renegocjacje i odnowienia umów.

Raport „Office Occupier – Rynek biurowy w regionach” opracowała firma doradcza Newmark Polska.

W III kw. 2022 r. deweloperzy ukończyli niecałe 20 tys. 200 mkw. w dwóch budynkach.

Całkowite zasoby nowoczesnych powierzchni biurowych wzrosły do prawie 6,36 mln mkw., na rynkach największych miast regionalnych Polski, takich jak:

Kraków,

Wrocław,

Trójmiasto,

Katowice,

Poznań,

Łódź,

Lublin,

Szczecin

Oznacza to, że wolumen nowej podaży w regionach zmniejsza się już drugi kwartał z rzędu.

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 r. całkowita podaż nowej powierzchni biurowej na rynkach regionalnych wyniosła 332 tys. 50 mkw., czyli o 125 proc. więcej niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku. To prawie 24 proc. mniej niż w rekordowym okresie pierwszych trzech kwartałów 2018 r., kiedy to na rynek trafiło prawie 433 tys. mkw. – mówi Agnieszka Giermakowska, Dyrektor Działu Badań Rynkowych i Doradztwa w firmie Newmark Polska.

Wśród największych inwestycji ukończonych od początku 2022 r. znalazły się:

Global Office Park w Katowicach - budynki A1 i A - 55 tys. 200 mkw., I kw.,

- budynki A1 i A - 55 tys. 200 mkw., I kw., KTW II w Katowicach - 39 tys. 900 mkw., I kw.,

- 39 tys. 900 mkw., I kw., Midpoint71 we Wrocławiu - 36 tys. 200 mkw., I kw.,

- 36 tys. 200 mkw., I kw., budynki C i D w ramach kompleksu Fuzja w Łodzi - 18 700 mkw., II kw.),

- 18 700 mkw., II kw.), Format w Trójmieście - 16 000 mkw., I kw.

- 16 000 mkw., I kw. Quorum Office Park D we Wrocławiu - 16 200 mkw., III kw.

Joanna Bartosiewicz oraz Agnieszka Giermakowska.

Na koniec III kw. 2022 r. wolumen powierzchni będącej w budowie na głównych rynkach regionalnych w Polsce utrzymywał się na poziomie zbliżonym do odnotowanego kwartał wcześniej.

W trakcie realizacji znajdowały się projekty o łącznej powierzchni ok. 580 tys. mkw. To 4 proc. więcej niż w poprzed­nim kwartale i prawie 28 proc. mniej w ujęciu rok do roku.

Ze względu na bardziej restrykcyjną politykę banków dotyczącą finansowania nowych inwestycji, obserwujemy spadek liczby rozpoczynanych projektów biurowych w regionach.

W III kw. 2022 r. na głównych rynkach regionalnych, podobnie jak w Warszawie, zaobserwowano spowolnienie aktywności najemców.

Całkowity popyt w największych miastach regionalnych wyniósł 106 tys. 300 mkw. To oznacza spadek o prawie 44 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i o prawie 6 proc. względem III kw. 2021 r.

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 r. najemcy wynajęli łącznie prawie 450 tys. 600 mkw.

Prawie połowę popytu wygenerowały firmy z sektora IT oraz usług dla biznesu – odpowiednio 25 proc. i 23 proc.

Na trzecim miejscu znalazła się branża produkcyjna, której udział w wolumenie transakcji najmu sięgnął 11 proc.

W pierwszych trzech kwartałach 2022 r. podpisano:

nowych umów - 51 proc.

renegocjacje i odnowienia umów - 27 proc.

pozostałe 22 proc. stanowiły

- przednajmy - 11 proc.,

- ekspansje - 7 proc.

- transakcje na potrzeby własne - 4 proc.

Obecnie zarówno najemcy, jak i wynajmujący muszą mierzyć się z wyzwaniami, jakie niosą ze sobą wysoka inflacja oraz rosnące koszty mediów, które w najbliższych kwartałach przełożą się na wzrost kosztów najmu. Z tego względu można oczekiwać wzrostu zainteresowania najemców wynajęciem biura w budynkach oferujących niższe koszty operacyjne – mówi Joanna Bartosiewicz, Senior Associate w Dziale Reprezentacji Najemców Biurowych w firmie Newmark Polska.

Na koniec III kw. 2022 r. poziom pustostanów na głównych regionalnych rynkach biurowych utrzymał się na praktycznie niezmiennym poziomie w porównaniu z drugim kwartałem i wyniósł 15,2 proc. To wzrost o 0,04 p.p. W ujęciu rok do roku wzrósł o 1,7 p.p.

Wzrost wskaźnika pustostanów zaobser­wowano na czterech rynkach regionalnych, w tym:

w Łodzi o prawie 3,4 p.p.

Lublinie o 1,8 p.p.

W pozostałych miastach regionalnych odnotowano spadek współczynnika powierzchni niewynajętej, przy czym największy dotyczył:

Trójmiasta -1,9 p.p.

Łącznie na ośmiu regionalnych rynkach biuro­wych najemcy mają do dyspozycji 967 tys. 200 mkw. wolnej powierzchni.

Najwięcej jest jej w Krakowie i we Wrocławiu.

