Mniejsze koszty pracodawcy, większy komfort pracownika, czyli dlaczego warto wdrożyć odporne rozproszone środowisko pracy w każdej organizacji

Google ogłasza, że pracownicy nie muszą wracać do biura aż do kolejnego lata. W Polsce zaś pojawia się kolejna nowelizacja wydłużająca okres, w którym zatrudnieni mogą wykonywać swoje obowiązki z domu. Wszystko wskazuje na to, że praca zdalna zagości u nas na dłużej. Nowe okoliczności i nowe style pracy wymagają nowych rozwiązań. Eksperci Forbis Group zdradzają, dlaczego warto wdrożyć odporne rozproszone środowisko pracy w każdej organizacji.

Pandemia zweryfikowała model dotychczasowego działania. Okazało się, że home office może być rozwiązaniem nie tylko koniecznym, lecz także praktycznym i opłacalnym. Co więcej, zmieniły się oczekiwania pracowników, którzy dzisiaj preferują rozwiązania elastyczne i cenią sobie większą swobodę w decydowaniu o tym, gdzie będą wykonywali swoje obowiązki. W Polsce test przeszedł także system prawny, który musiał dostosować się do nowych okoliczności. Zmiany wprowadzone na czas kwarantanny narodowej zmienią legislację na dłużej. Zgodnie z nowelizacją ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług z 24 lipca 2020 r. firma będzie mogła zlecić zatrudnionemu wykonywanie pracy poza miejscem jej stałego świadczenia w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, w czasie epidemii oraz przez trzy miesiące po ich odwołaniu. Oznacza to, że regulacje dotyczące zdalnego świadczenia pracy, których ważność miała upłynąć 4 września 2020, obowiązywać będę jeszcze przez kolejny kwartał. To rozwiązanie, o które już wcześniej apelowali zrzeszający zatrudniających. Jednocześnie rozpoczęły się prace nad nowelizacją kodeksu pracy. Organizacje zyskały zatem nieco czasu na wypracowanie docelowych strategii nieruchomościowych i modeli zarządzania zespołami rozproszonymi, pracującymi zdalnie i w modelu hybrydowym, a ustawodawca – na dopracowanie zmian w kodeksie i konsultacje ze środowiskiem biznesowym.

- Elastyczność w podejściu do pracy nie oznacza rezygnacji z biur. Wręcz przeciwnie: w zespołach rozproszonych stanowi ono niezwykle istotną przestrzeń, która sprzyja efektywnemu działaniu organizacji. Nowe style pracy, które wyłoniły się po lockdownie, charakteryzują się nowymi potrzebami, do których przestrzenie biurowe powinny być przystosowane. Odpowiedzią na zmieniające się oczekiwania jest model odpornego rozproszonego środowiska pracy – zaznacza Karolina Dudek, Workplace Strategy Director w Forbis Group.

Dlaczego warto go wdrożyć?

Mniejsze koszty

Praca w zespołach rozproszonych, w których część pracowników przebywa w biurze, a część wykonuje swoje obowiązki zdalnie, oznacza, że nie wykorzystujemy biurek jak dotychczas. Część z nich pozostaje pustych. Jeśli takie rozwiązanie ma zastosowanie długofalowo, możliwa jest redukcja przestrzeni biurowej, co oznacza mniejsze koszty najmu i utrzymania biura. Co więcej, oszczędności pojawiają się także po stronie zatrudnionych, którzy nie muszą codziennie dojeżdżać do pracy.

