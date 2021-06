MNM Diagnostics podnajęło metry w Nowe Garbary Office Center

MNM Diagnostics podnajęła 550 mkw. od Netguru, która stopniowo ogranicza powierzchnie biurowe nieużywane w wyniku obostrzeń i wewnętrznych regulacji związanych z pandemią COVID-19.

W transakcji najemcę reprezentowała międzynarodowa firma doradcza Colliers.

MNM Diagnostics jest pierwszą w Polsce firmą prywatną oferującą diagnostykę całogenomową nowotworów, a także innych chorób o podłożu genetycznym. Z pomocą innowacyjnej technologii uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, w procesie analizy dostarcza pacjentom i ich lekarzom wyniki dające szanse wyboru możliwie najlepszej terapii personalizowanej.

Nowe biuro firmy będzie mieścić się w nowoczesnym budynku biurowo-usługowym Nowe Garbary Office Center przy ul. Małe Garbary 9 w centrum Poznania. Ten sześcioiokondygnacyjny budynek klasy A oferuje łącznie blisko 7000 mkw. powierzchni biurowej do wynajęcia z wszelkimi udogodnieniami charakterystycznymi dla tej klasy obiektów tj. klimatyzacją, podwieszanymi sufitami czy systemem BMS do automatycznego zarządzania budynkiem, a także 160 podziemnymi miejscami parkingowymi.

- MNM Diagnostics wybrało powierzchnię biurową oferowaną przez firmę Netguru, ponieważ zależało im na komforcie pracowników, dobrym dojeździe do miejsca pracy oraz elastyczności warunków najmu. Biuro zostało zaprojektowane w najwyższym standardzie wykończenia z uwzględnieniem czynników wpływających na wellbeing jego użytkowników. Dostęp do dobrze wyposażonej kuchni i punktów kawowych, salek pracy cichej oraz stref chilloutu nie tylko wpływa na efektywność wykonywanych zadań, ale wspiera także budowanie poczucia dobrostanu wśród pracowników. Zainteresowanie tym modułem biurowym było duże, ale ostatecznie to firma MNM Diagnostics została nowym najemcą Nowe Garbary Office Center - mówi Hubert Filipczak, senior associate w poznańskim biurze Colliers.