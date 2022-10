Mobica otwiera kolejne biura, aby sprostać globalnemu zapotrzebowaniu na connected systems. Otwarto nowe biura w Warszawie i Lublinie.

Mobica, międzynarodowa firma świadcząca usługi związane z oprogramowaniem, rozszerza swoją obecność w Polsce, aby sprostać globalnemu zapotrzebowaniu na connected systems.

Firma oficjalnie wprowadziła się do nowych, prestiżowych biurowców Wola Center w Warszawie i CZ Office Park w Lublinie, zapowiadając otwarcie dodatkowych biur w Bydgoszczy i Krakowie w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

W nowoczesnym biurowcu Wola Center Mobica zajmuje 1400 mkw. powierzchni. Nowe biuro, zaaranżowane zgodnie z wymogami firmy, to połączenie otwartej przestrzeni z kameralnymi salami do spotkań. Dominują tu elementy wykonane z drewna, uzupełnione o wysokiej jakości materiały ze stali i szkła. CZ Office Park to starannie zaprojektowany i wykonany biurowiec w nowoczesnej i energooszczędnej technologii elewacyjnej, z doskonałą lokalizacją w pobliżu głównych tras komunikacyjnych Lublina.

Nowe biuro to połączenie otwartej przestrzeni z kameralnymi salami do spotkań.

Nowe biura są znaczącym kamieniem milowym w naszym rozwoju – kluczem do przyciągania najzdolniejszych talentów i dostarczania rozwiązań, które umożliwiają globalnym organizacjom realizację ich celów. Zależy nam na tworzeniu środowiska pracy, w którym wykorzystanie najnowocześniejszych technologii i rozwój kariery są na pierwszym miejscu. Rozszerzenie naszej obecności w Polsce to dla nas nowe możliwości dzielenia się wiedzą, robienia postępów, a tym samym przyczynienia się do przełomu technologicznego - mówi Sam Kingston, dyrektor generalny Mobica.

Ekspansja firmy Mobica ma na celu zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania ze strony nowych i istniejących klientów, w tym wielu wiodących producentów elektroniki użytkowej czy urządzeń przemysłowych w takich sektorach, jak motoryzacja, lotnictwo i przemysł morski.

Mobica posiada już siedem biur w Polsce.

Mobica posiada już siedem biur w Polsce i ponad 650 pracowników w całym kraju, pracujących hybrydowo bądź zdalnie. W samym 2022 roku firma zatrudniła 198 nowych specjalistów.

Główną misją firmy jest cyfryzacja. Mobica wspólnie z klientami tworzy kompleksowe rozwiązania chip-to-cloud w obszarze connected systems. Obecny rozwój spółki w Polsce stwarza niepowtarzalne miejsca pracy dla talentów technologicznych oraz możliwość udziału w globalnych projektach.

Oprócz obecności w Polsce, Mobica będzie nadal skalować działalność w całej Europie, koncentrując się głównie na Portugalii i Chorwacji. Uzupełni w ten sposób istniejące oddziały w USA, Wielkiej Brytanii i Niemczech.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl