Mobica przenosi bydgoski oddział do biurowca Preledium

Mobica to globalna firma świadcząca usługi w zakresie oprogramowania, z siedzibą w Manchesterze w Wielkiej Brytanii i biurami w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Preludium to idealne miejsce na siedzibę dla naszego bydgoskiego oddziału. Nasi pracownicy będą mieć możliwość pracy w wygodniej, centralnej lokalizacji miasta, z widokiem na zielone, nadrzeczne tereny Bydgoszczy. Do nawiązania współpracy z Grupą Kapitałową ARD przekonała nas fachowa obsługa, dobra lokalizacja biurowca, elastyczna przestrzeń i szereg innych udogodnień ułatwiających codzienną pracę – mówi Michał Kaczmarek, Global Business Support and Real Estate Manager w Mobica.