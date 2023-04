Nowe rozwiązania powinny usprawnić realizację założeń wynikających z certyfikacji BREEMS oraz GreenDevUp. Model rozszerzonego obiegu energetycznego dosłownie rusz w drogę.

- Rozszerzony obieg energetyczny to nadal obieg zamknięty, tyle, że umożliwiamy jego mobilność - mówi Katarzyna Schtrom z firmy Energy On Green Wheels. - Aby bezproblemowo utrzymać niskoemisyjne dostawy energii do budynków komercyjnych, zamiast inwestowania w wysokobudżetowe instalacje, pokazujemy jak korzystać z mobilnych magazynów energii - przekonuje.

Nowa technologia z powodzeniem testowana była przez takich gigantów sektora energostore'ów jak EnerGimme GmBH, ClosedWheelShine czy Keep Energ It.

Jeszcze w tym roku specjalne pojazdy na czystą energię pojawią się na parkingach trzech warszawskich i jednego katowickiego biurowca.

Warunkiem korzystania z mobilnych stacji energetycznych, poza certyfikacjami i umową abonamentową, jest posiadanie specjalnych przyłączy energetycznych. jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, trwają rozmowy nad wprowadzeniem tego usprawnienia jako warunku opcjonalnego do uzyskiwania certyfikatów ESG.

