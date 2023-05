W Katowicach działa dzisiaj 100 centrów usług biznesowych, a w całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jest ich ok. 130. Czy będą kolejne?



W sektorze BSS na Śląsku zatrudnionych jest ok. 30 tys. osób.

Katowice nie są wyspą, lecz stolicą regionu, w którym mieszka ok. 2,5 mln mieszkańców. To olbrzymi potencjał porównywany z największymi metropoliami.

Budujemy atrakcyjność inwestycyjną nie tylko Katowic, lecz całego regionu, a więc także okolicznych gmin, bo one tworzą potęgę Śląska i całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - podkreśla Jerzy Woźniak, wiceprezydent Katowic. Fot. PTWP.

- Katowice i region śląski mają mnóstwo uczelni i fachowców, a to daje firmom, które chcą u nas działać gwarancję na to, że znajdą wykształconą kadrę - tłumaczył podczas sesji EEC 2023 „Przyszłość sektora BPO w Polsce" Jerzy Woźniak, wiceprezydent Katowic.

Do tego należy dodać dostęp do powierzchni biurowych, mieszkań, żłobków, przedszkoli i szkół.

- Suma tych wszystkich elementów buduje atmosferę, która albo przyciągnie inwestora do Katowic i Śląska, albo nie. Dlatego od bardzo dawna staramy się stworzyć w mieście klimat, który sprzyja zarówno firmom, jak i ich przyszłym pracownikom - wyjaśnia Jerzy Woźniak.

100 centrów usług biznesowych w Katowicach

Ważnym elementem jest również kwestia przygotowania ludzi do pracy. Między innymi dlatego miasto uczestniczy w projekcie uruchomionym przez IBM - P-Tech. To program skierowany do młodzieży szkół średnich, który przygotowuje przyszłych absolwentów do łatwego wejścia w świat branży IT.

- Obecnie uczestniczą w nim trzy nasze duże licea. Warto pamiętać, że program ma zasięg globalny - bierze w nim udział prawie 150 tys. uczniów z całego świata - wylicza Jerzy Woźniak.

Drugim ważnym dla regionu śląskiego przedsięwzięciem realizowanym w triadzie biznes-nauka-samorząd jest projekt „Katowice, biznes i moja przyszłość”.

- Zależy nam na tym, aby korzystając z doświadczeń firm, które już działają w Katowicach, a więc m.in.: IBM, Kyndryl, Accenture, Fujitsu, ING Hubs Poland, czy ABB, w sposób mentorski już na etapie kształcenia w szkole średniej pokazać młodym ludziom zupełnie inny świat XXI wieku - opisuje wiceprezydent Katowic.

Trzecim dużym programem dla Katowic jest Corporate Readiness Certificate. Zapewnia absolwentom uczelni praktyki w największych firmach sektora nowoczesnych usług biznesowych.

- Dzięki tym programom mamy szansę na rozwój. Gdybyśmy nie zaczęli wiele lat temu, nie mielibyśmy dzisiaj 30 tys. osób pracujących w sektorze BSS - podkreśla wiceprezydent Katowic Jerzy Woźniak.

Firmy wolą centrum od obrzeży

W Katowicach działa dzisiaj 100 centrów usług biznesowych, a w całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jest ich ok. 130.

- Widać więc, że firmy wolą funkcjonować bardziej w centrum niż na obrzeżach. Mam nadzieję, że nasza metropolia, jeśli będzie się przeobrażała, to w kierunku centralizacji i stworzenia jednego dużego organizmu, trochę na podobieństwo Warszawy. Wtedy nasze możliwości będą jeszcze większe - wyjaśnia Jerzy Woźniak.

Dodaje, że Katowice nie są wyspą, lecz stolicą regionu, w którym mieszka ok. 2,5 mln mieszkańców.

To olbrzymi potencjał porównywany z największymi metropoliami. My się oczywiście nie ścigamy ani z Warszawą, ani innymi dużymi miastami. Robimy swoje, czyli budujemy atrakcyjność inwestycyjną, ale nie tylko Katowic, lecz całego regionu, a więc także okolicznych gmin, bo one tworzą potęgę Śląska i całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - podkreśla Jerzy Woźniak.

Moda na Katowice

Wiceprezydent przypomina, że Katowice się zmieniły pod wieloma względami. Na przykład wkrótce w mieście powstanie pierwsza szkoła z zagranicznym językiem podstawowym. Tymczasem jeszcze dziesięć lat temu wszyscy menadżerowie wyższego szczebla mieszkali w Krakowie i dojeżdżali codziennie do pracy w Katowicach.

- Nie było mody na Katowice. Dzisiaj miasto jest bogatsze m.in. o NOSPR, MCK, czy coraz bardziej popularną ulicę Mariacką, która zachęca do spędzania wolnego czasu. Te warunki dają nam szansę na to, żeby ściągać firmy do biurowców, których w Katowicach nie brakuje - wyjaśnia Jerzy Woźniak.

Dodaje, że miasto nie stawia wyłącznie na rozwój centrów usług biznesowych, ponieważ - jak każda monokultura - to zgubny kierunek rozwoju.

