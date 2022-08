Moda na zerowy ślad węglowy budynków. Jak ją wywołać?

Pochwal się swojemu sąsiadowi, że twój dom ma zerowy ślad węglowy - to dobry początek mody na zeroemisyjne budynki, która w końcu musi do nas przyjść. Jednak wcześniej dobrze by było nauczyć się dokładnie liczyć ten ślad węglowy. Do tego przydałoby się publicznie dostępne oprogramowanie. Ministerstwo Rozwoju i Technologii już nad tym pracuje.

Dużą przeszkodą w dążeniu do zeroemisyjności budynków jest to, że brakuje nam centralnej bazy emisyjności budynków. Poza tym baza świadectw charakterystyki energetycznej budynków jest dość uboga. Jednym słowem: wiedza o naszym zasobie nieruchomości jest kiepska, więc trudno nią zarządzać - przyznaje Andrzej Kaźmierski, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Czy w związku z tym Ministerstwo Rozwoju i Technologii, wzorem na przykład Szwecji, dałoby się namówić do stworzenia konkretnej ścieżki dochodzenia do budynków zeroemisyjnych, czyli na przykład publicznie dostępnego oprogramowania do liczenia śladu węglowego budynków?

- Owszem trwają prace nad taką platformą. Jest niezbędna i oczywiście musi być wyposażona w odpowiednie narzędzia - potwierdził Andrzej Kaźmierski podczas konferencji Konfederacji Lewiatan „Efektywność energetyczna budynków – szanse i wyzwania dla polskich firm”.

Dyrektor jednocześnie dodał, że zarówno świadectwa charakterystyki energetycznej budynków, jak i audyty powinny mieć Polsce wyższą rangę.

- To jest akurat kwestia świadomości społecznej, ale na pewno powinno wreszcie być tak, że kupujący dom czy inny budynek zawsze zapyta o to, jak ten obiekt wpływa na środowisko. Z kolei zlecający budowę domu kategorycznie zażąda pełnej wiedzy o śladzie węglowym. Zachowania te należy promować odpowiednią kampanią informacyjną - wyjaśnia Andrzej Kaźmierski.

Moda na zerowy ślad węglowy

Jak pobudzić popyt na zeroemisyjne budownictwo? „Pochwal się swojemu sąsiadowi, że twój dom ma zerowy ślad węglowy” - można przeczytać w raporcie „Ślad węglowy budynku jednorodzinnego pod lupą” stworzonym przez Saint-Gobain Poland i Krajową Agencję Poszanowania Energii.

- Mam nadzieję, że ten popyt prędzej czy później się stworzy i rzeczywiście inwestorzy przestaną się chwalić wysokością, oknami czy złotymi klamkami budynków, a zaczną dbać o ich emisję - tłumaczy Henryk Kwapisz, dyrektor Relacji Instytucjonalnych Saint-Gobain Poland.

Dyrektor przyznaje, że branża projektowa raczej nie jest przygotowana do rozliczeń ze śladem węglowym.

- Z naszych doświadczeń wynika, że obliczenie śladu węglowego dla budynku nie jest wartością dodaną. Nawet przy okazji certyfikacji budynków okazuje się, audytorzy nie do końca wiedzą, czym jest ślad węglowy. Przecież obliczenie ilości zapotrzebowania na energię, nie wyznaczy ostatecznego śladu węglowego budynku, ponieważ w jego skład wchodzą też materiały i produktu, które także mają swój ślad węglowy. Zatem branża projektowa nie jest przygotowana do walki o zeroemisyjność - twierdzi Henryk Kwapisz.

Dyrektor podkreśla, że narzędzia cyfrowe, nad którymi pracuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii, z pewnością pomogą projektantom zrozumienie tego tematu.

Za to ogromny krok do przodu na ścieżce do zeroemisyjności zrobił przemysł. - Głównie dzięki nakładanym obowiązkom. Wkrótce każdy wyprodukowany artykuł będzie musiał mieć zadeklarowany ślad węglowy - tłumaczy Henryk Kwapisz, dyrektor Relacji Instytucjonalnych Saint-Gobain Poland.