Model hybrydowy wyzwaniem dla biznesu opartego na kontaktach z klientami

- Myślę, że wyzwaniem będzie dla nas powrót do biur i wprowadzenie tzw. modelu hybrydowego. Już teraz zastanawiamy się nad nowym modelem pracy po pandemii - jeśli powrót do biur, to na jakich zasadach będzie się on odbywał? Z przeprowadzonej przez nas ankiety satysfakcji wynika, że pracownicy uważają już, że praca zdalna jest dla nich korzystna i nie chcieliby 100-procentowego powrotu do biur. To na pewno wyzwanie, jak wprowadzić model hybrydowy w organizacji, gdzie codzienny kontakt z klientem jest bardzo ważny - przyznaje Marta Florczak, dyrektor zasobów ludzkich w Auchan Retail Polska.

Wyzwaniem jest również integracja pracowników w obecnym okresie oraz uproszczenie naszego funkcjonowania, zmodyfikowanie pewnych procesów. - W bieżącym roku planujemy również zmiany w funkcjonowaniu naszego serwisu HR jako biznes partnera oraz wprowadzenie nowych narzędzi - mówi ekspertka.

