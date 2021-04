Model pracy hybrydowej stwarza nowe możliwości. Relativity chce je wykorzystać

Relativity, lider rozwiązań IT dla sektora prawnego, ogłosił dziś plany zatrudnienia 100 nowych pracowników w Polsce w 2021 roku i planuje zakończyć ten rok z imponującą liczbą 300 zatrudnionych pracowników.

Relativity, z siedzibą główną w Chicago, zatrudnia ponad 1200 pracowników w biurach na całym świecie. Polski oddział firmy powstał w 2015 roku, gdy założyciel firmy Andrew Sieja wybrał Kraków, z którym był związany dzięki swoim polskim korzeniom, jako siedzibę drugiego co do wielkości centrum innowacji i inżynierii firmy. Początkowo oddział pełnił funkcję centrum innowacji produktu, zatrudniając głównie inżynierów i programistów. Obecnie Relativity w Polsce posiada wielofunkcyjny oddział, w którym obecne są niemal wszystkie globalne działy. Polskie biuro wspiera również globalną bazę klientów Relativity, w tym klientów z regionu EMEA i APAC.

- Nasi pracownicy najbardziej cenią poczucie pełnej odpowiedzialności za produkty. Tworzymy najbardziej zaawansowane rozwiązania IT dla sektora prawnego na rynku - mówi Piotr Stefaniak, Country Manager, Poland w Relativity. - Jesteśmy prawdziwym centrum innowacji. Nasi pracownicy pracują nad projektami związanymi z najnowocześniejszymi rozwiązaniami związanymi z Big Data, technologiami chmurowymi i sztuczną inteligencją. Jesteśmy prawdziwym liderem i najbardziej innowacyjną firmą na rynku - nasze rozwiązanie stosują największe korporacje na świecie, prawie wszystkie największe firmy prawnicze, a także wiele agencji rządowych. A najlepsze, że te rozwiązania są tworzone w Polsce”.

W ciągu ostatnich trzech lat udało się położyć solidne fundamenty pod rozwój Relativity w Polsce. Poprzez rozwój zespołu kierowniczego, zatrudnienie kluczowego personelu, sprowadzenie produktów do Polski oraz wzmocnienie działalności operacyjnej firma znacznie się rozwinęła. W tym czasie biuro rozrosło się z 80 do 200 pracowników, a pod koniec 2021 roku ta liczba przekroczy 300. Ważnym osiągnięciem dla Relativity Poland jest również czterokrotne zwiększenie liczby zatrudnionych kobiet oraz podwojenie liczby narodowości wśród pracowników - to prawdziwy kamień milowy w kwestii budowania różnorodności.

