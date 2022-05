Moderna buduje kameralny biurowiec w Oliwie

Biurowiec Oliwa 501 powstaje niespełna 200 metrów od dworca kolejowego PKP oraz peronu Szybkiej Kolei Miejskiej.

Moderna Holding planuje zakończenie budowy na koniec 2023 roku.

Projekt architektoniczny przygotowała warszawska pracownia Grupa5.

Nowopowstający budynek Oliwa 501 pomieści zarówno funkcje biurowe, jak i handlowo-usługowe. Z uwagi na zabytkowy charakter zabudowy, projekt jest realizowany w ścisłej współpracy z konserwatorem zabytków.

Szybki dojazd

Atutem inwestycji jest jej lokalizacja w najbardziej biznesowej części miasta, bliskość komunikacji miejskiej i jednocześnie kameralnym otoczeniu Starej Oliwy. Budynek Oliwa 501 znajduje się niespełna 200 metrów od dworca kolejowego PKP oraz peronu Szybkiej Kolei Miejskiej. Wystarczy przejść na drugą stronę Alei Grunwaldzkiej, by dotrzeć do przystanków pętli tramwajowej i autobusowej, zapewniających sprawny dojazd do Centrum, na plażę i wielu innych miejsc w Gdańsku.

Alternatywa dla startupów

Jak zapewnia Monika Wrzeszcz, kierownik działu sprzedaży w Moderna Holding, po okresie pandemii coraz więcej firm poszukuje innych miejsc, niż kilkunastopiętrowe biurowce i wielkopowierzchniowe biura.

Oliwa 501 to dobre miejsce dla przedsiębiorców, poszukujących reprezentacyjnych i kameralnych biur ze świetnym dojazdem z każdego miejsca Trójmiasta - przekonuje.

Pomimo dobrego skomunikowania inwestycji za pomocą środków komunikacji miejskiej, pod budynkiem powstanie hala garażowa. – Oferta wynajmu biur jest na tyle różnorodna, że będą mogły z niej skorzystać zarówno niewielkie firmy, kancelarie czy startupy, chcące zminimalizować koszty najmu, jak również te poszukujące większych, ponad stumetrowych powierzchni - dodaje Monika Wrzeszcz. Dostępny metraż zaczyna się od 49 mkw., zaś największy sięga nawet 700 mkw.

Biurowiec Oliwa 501

Biura z kameralną atmosferą

Autorem koncepcji jest warszawska pracownia architektoniczna Grupa5. Wyjątkowym elementem architektury rewitalizowanego obiektu będzie patio, które w zamyśle stanowić ma przestrzeń do relaksu.

Zakończenie budowy, planowane jest na koniec 2023 roku.

To trzecia inwestycja Moderny w tej dzielnicy słynącej z m.in. z XVI-wiecznego Parku Oliwskiego oraz Archikatedry Oliwskiej z zabytkowymi organami. Wcześniej deweloper oddał do użytku usytuowane w enklawie zieleni apartamenty Oliwski Park oraz budynek biurowo-usługowy przy Alei Grunwaldzkiej 505 – Oliwa 505, w którym oprócz biur, mieści się dziś Hotel Hampton by Hilton.