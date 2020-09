Moderna Holding z pozwoleniem na budowę Oliwy 501

Projekt powstał w znanej warszawskiej pracowni Grupa 5 Architekci przy współpracy z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. To już trzecia realizacja dewelopera w tej dzielnicy. W 2017 roku do użytku został oddany kompleks hotelowo-biurowy Oliwa 505 a dwa lata później zakończono budowę osiedla Oliwski Park.

Oliwa 501 stanowi alternatywę dla wielkich biurowców, mieszczących setki biur z tysiącami pracowników. To kameralny obiekt, który zakłada komercyjnie około 3 500 mkw. powierzchni biurowej. Najemcy będą mogli dostosować ją do swoich potrzeb, wybierając tradycyjną powierzchnię biurowo-usługową lub elastyczny open space.

- Oliwa 501 to nowoczesny budynek biurowy w niecodziennej szacie historycznej Oliwy. Jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na bezpieczne, kameralne powierzchnie biurowe w strategicznych lokalizacjach. Odchodzący od wielotysięcznych centrów biurowych najemcy, poszukując wysokiej jakości butikowych budynków, docenią nietuzinkowy charakter, wyjątkową jakość wykończenia oraz komfort oferowany przez tę inwestycję - opowiada Agata Szczęsna, dyrektor Moderna Concierge.

Inwestycja Oliwa 501 położona jest w urokliwej dzielnicy Gdańska - charyzmatycznej Oliwie, niedaleko granicy z Sopotem.

- Najemcy i pracownicy kompleksu Oliwa 505 mieszczącego się w sąsiedztwie, najbardziej doceniają prestiż pracy w Oliwie, łatwość dojazdu i parkowania oraz kameralność, która tworzy wręcz rodzinną społeczność - dodaje Agata Szczęsna.

Architektura budynku powstała z pokorą i szacunkiem do historii miejsca.



- W architekturze Oliwy 501 znajdziemy nawiązania zarówno do charakteru zabudowanej kamienicami wielkomiejskiej Alei Grunwaldzkiej, jak i do ulicy Poczty Gdańskiej przywołującej nastrój podmiejskiego kurortu ze starym drzewostanem i usytuowanymi wzdłuż niej willami miejskimi. Bryła podzielona zostanie na kilka części i nawiąże w ten sposób do rytmu i skali dawnych podziałów parcelacyjnych czytelnych w otoczeniu. - opowiada o projekcie architekt Krzysztof Mycielski Grupa 5 Architekci.



W celu uzyskania zróżnicowanej architektury elewacje zaprojektowano z kilku materiałów - od płyt kamiennych, poprzez szlachetny tynk do szklanej ściany osłonowej i ceramicznych pilastrów - dodaje arch. Krzysztof Mycielski

Z myślą o mieszkańcach Oliwy i użytkownikach budynku, zaprojektowano wewnętrzne patio, które zostało ożywione donicami z zielenią tworzącą przyjemny mikroklimat miejsca. Patio ma za zadanie, na wzór starożytnego atrium, koncentrować życie budynku - przyciągać mieszkańców i gości.

Wśród udogodnień Oliwy 501 można wymienić również: miejsce do ładowania samochodów elektrycznych, miejsca dla rowerów, skuterów i motocykli. Budynek jest również przyjazny dla osób niepełnosprawnych.