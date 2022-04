Modernizacja HVAC przy Chałubińskiego 8 w Warszawie

Niedawno zakończyły się prace modernizacyjne przy przy biurowcu Chałubińskiego 8, który został wybudowany w 1978 r. Upływ czasu zrobił swoje i budynek wymagał dostosowania przestrzeni do potrzeb najemcy. W zakresie prac znalazła się również modernizacja instalacji HVAC, które znacząco poprawiły komfort użytkowników obiektu. Przygotowania projektu oraz jego realizacji na powierzchni 3900 m2 podjęła się firma AC Group.

Kompleksowe działania modernizacyjne

W zakresie prac znalazły się instalacja wod-kan, klimatyzacji VRF i Split, wentylacji, wody lodowej do klimatyzacji precyzyjnej. Największym wyzwaniem była sama ingerencja w instalację sprzed ponad 40 lat. Jej unowocześnienie oraz przystosowanie do aktualnych warunków technicznych, wyższych standardów gwarantujących komfort, wymagały dużego doświadczenia i specjalistycznej wiedzy. W biurowcu zmieniono układ pomieszczeń, należało więc dostosować całą instalację do nowego układu. Wypracowanie optymalnych rozwiązań poprzedzone zostało analizą przestrzeni i projektu całego budynku.

Komfort akustyczny

Dla Inwestora ważne było dostosowanie norm instalacji do wymogów obecnych przepisów. W związku z tym dokonano wymiany instalacji wody lodowej z technologii klejonej na technologię typu press z wysokiej jakości stali węglowej pokrytej na zewnątrz antykorozyjną warstwą cynku. Wykonany został również montaż zestawu zaworów: równoważącego oraz regulatora różnicy ciśnień na wyjściach instalacji z szachtu. Zastosowanie takiego rozwiązania zmniejsza ryzyko pojawienia się hałasu na zaworach regulacyjnych przy małych odbiornikach końcowych.

W biurowcu zastosowano także urządzenia chłodnicze (klimakonwektory kanałowe), wyróżniające się niskim zużyciem energii (silniki EC) i niezwykle cichą pracą. Skrzynki tłoczne i ssawne urządzeń wykonane zostały z płyt Climaver A2 Black, w których powłoka wewnętrzna wytworzona jest z czarnej tkaniny z włókna szklanego, gwarantuje to komfort akustyczny w obiekcie, pozwalający uzyskać efekty do 35 dBa w pomieszczeniu biurowym. Systemy te wykorzystuje się często w obiektach, które mają bardzo wysokie wymagania pod względem akustycznym typu studia nagrań, kina, teatry, studia telewizyjne.

Rozwiązania korzystne dla otoczenia

Podczas realizacji prac specjaliści z AC Group dbali również o dobór takich rozwiązań, które są bardziej korzystne dla środowiska. W pomieszczeniach technicznych typu serwerownie i crossownie wykonano instalację freonową wraz z rezerwową, działające w trybie pracy redundantnej. Zamontowane urządzenia pracują na czynniku R32, który ma znacznie obniżone oddziaływanie na środowisko. Zastosowanie odpowiednich modułów pozwoliło na zdalny odczyt trybu pracy i awarii temperatur w głównej serwerowni.