Modivo i eobuwie.pl rozwijają reklamę e-commerce

Modivo i eobuwie.pl stratują z ofertą reklamową w kanałach e-commerce i retail.

Wojciech Bryzek odpowiada za nową strategię marki.

Bryzek będzie ściśle współpracował z Joanną Suszek i Magdaleną Wójcik.

- Platformy e-commerce mają ogromny potencjał reklamowy. Są pierwszym miejscem zakupowych poszukiwań konsumentów, przez co zapewniają szerokie dotarcie. Wprowadzenie oferty reklamowej będzie uzupełnieniem dla planowanego debiutu marketplace’u na platformie Modivo oraz ukłonem w stronę podmiotów, z którymi współpracujemy. Nasi partnerzy oczekują już nie tylko przestrzeni do sprzedaży, ale i narzędzi do komunikacji z klientem. Dzięki wdrożeniu kompleksowych rozwiązań będziemy mogli spełnić ich życzenia. Realizację projektu zaczynamy od budowy silnego zespołu, który od lat związany jest z rynkiem reklamy - mówi Damian Zapłata, prezes zarządu Modivo S.A.

Głównym zadaniem, jakie stawia przed sobą spółka, będzie stworzenie skalowalnego, w pełni zautomatyzowanego ekosystemu, gwarantującego wysoki zwrot inwestycji dzięki wykorzystaniu danych które posłużą dostawcom.

Modivo odświeża kanały reklamy e-commerce

W USA platformy e-commerce odpowiadają już za 15 proc. wydatków reklamowych w sieci, a wartość samego rynku reklamy internetowej w Polsce jest szacowana na ponad 4,5 mld zł. Jako Advertising Director zespołowi przewodzić będzie Wojciech Bryzek, od ponad 12 lat związany z rynkiem reklamy internetowej. Doświadczenie zdobywał m.in. w Grupie Onet i Allegro.

- Zaznaczenie obecności na rynku reklamowym wpisuje się w ogólny trend. Coraz więcej firm, również z sektora e-commerce, decyduje się na taki ruch. Największą przewagą Modivo w tym obszarze jest omnichannelowość. Dzięki zaproponowanemu narzędziu dotarcie z komunikatem będzie możliwe za pośrednictwem kanałów własnych, zewnętrznych stron, ale też, co unikatowe, ekranów multimedialnych w sklepach stacjonarnych - komentuje Wojciech Bryzek, przez ostatnie 7 lat związany z Allegro, gdzie stworzył i rozwijał silnik reklamy Allegro Ads.

Bryzek będzie ściśle współpracował z Joanną Suszek, Offer Management Leader w Modivo S.A. i Magdaleną Wójcik, Head of Advertising Revenue w Modivo S.A. Joanna będzie odpowiadać za zespół Business Development, tworzenie i zarządzanie ofertą reklamową dla dostawców. Magdalena będzie z kolei kierować zespołem sprzedaży, odpowiedzialnym za rozwój współpracy i pozyskiwanie przychodów od reklamodawców.