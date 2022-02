Modne biurowce we Wrocławiu i w Gdańsku. Które mają największe wzięcie?

Biurowce w polskich miastach regionalnych wyróżnia wysoka jakość. Są to m.in. nagradzane, architektoniczne perełki i budynki z najwyższym poziomem certyfikacji ekologicznych. Ich zalety merytoryczne są w miarę wyrównane, więc dlaczego niektóre są bardziej popularne od innych? Poszukaliśmy najmodniejszych adresów biurowych w Gdańsku i we Wrocławiu.

Firmy szukające przestrzeni biurowej w regionach wykazywały spore ożywienie pod koniec 2021 r. i ten trend utrzymuje się. Obecna sytuacja, wraz ze względnym unormowaniem zasad pracy hybrydowej, sprzyja podejmowaniu decyzji o relokacjach i podnoszeniu standardu biura.

– Coraz większa liczba najemców jest świadoma, że dostępnej powierzchni w tej chwili jest jeszcze sporo, lecz w związku ze stosunkowo ograniczoną nową podażą na niektórych rynkach, za rok lub dwa pewne założenia dotyczące wielkości i jakości dostępnych biur, mogą być trudniej osiągalne – tłumaczy Robert Karniewski, prezes zarządu Reina Company.

Ekspert podkreśla, że biurowce w głównych polskich miastach regionalnych wyróżnia wysoka jakość. – W tym gronie są architektoniczne, nagradzane perełki. Można też wynająć biuro w budynkach z najwyższym poziomem certyfikacji ekologicznych BREEAM czy LEED. Widać również rozwój rozwiązań elastycznych. To wszystko daje organizacjom dostęp nie tylko do efektywnej przestrzeni biurowej, ale też środowiska bezpiecznego i przyjaznego pracownikom wyjaśnia Robert Karniewski.

Które biurowce we Wrocławiu mają wzięcie?

Wrocław to – po Warszawie i Krakowie - trzeci największy rynek biurowy w Polsce i widać to również po jakości dostępnych projektów.

– Na liście zainteresowań naszych klientów w stolicy Dolnego Śląska są zarówno budynki położone w obrębie historycznej części miasta, np. niezwykle zaawansowany pod względem zrównoważonego rozwoju budynek Nowy Targ, bardziej kameralne obiekty w rewitalizowanych kamienicach – przykładem jest L’Uni tuż nad Odrą, w byłej siedzibie Wydziału Farmacji Uniwersytetu Wrocławskiego, a także nowoczesne parki biurowe w strefie zachodniej, jak np. kompleks Quorum oraz w mniejszym stopniu na południe od centrum – wylicza Robert Karniewski.

Nowy Targ z widokiem na panoramę Wrocławia

Nowy Targ ma siedem kondygnacji i został oddany do użytku pod koniec lipca 2019 r. Obiekt biurowy klasy A oferuje łącznie 22,8 tys. mkw. powierzchni najmu oraz 195 miejsc parkingowych w parkingu podziemnym. Zlokalizowany jest w samym centrum Wrocławia przy ul. Św. Katarzyny, w odległości zaledwie 5 minut pieszo od zabytkowego ratusza. Dzięki tej lokalizacji Nowy Targ zapewnia doskonały dojazd komunikacją miejską z różnych części miasta.

Z najwyższych pięter budynku rozpościera się widok na panoramę Wrocławia. Nowy Targ uzyskał certyfikat Green Building i ubiegał się o LEED Platinum. Otrzymał także certyfikat „Obiekt bez barier”, co świadczy o tym, że jest przyjazny i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób odwiedzających go z małymi dziećmi. Wybudowany przez firmę Skanska, został sprzedany w 2019 r. funduszom nieruchomości zarządzanym przez Credit Suisse Asset Management Global Real Estate.

L’Uni – biurowiec z uniwersyteckim dziedzictwem

Budynek w połowie 2022 r. zostanie udostępniony najemcom. Swój wyjątkowy charakter będzie zawdzięczał połączeniu zabytkowych elementów z nowoczesną myślą architektoniczną. Nazwa L’UNI nawiązuje do francuskiego słowa L'Université i idealnie łączy się z historią tego miejsca, ponieważ inwestycja realizowana jest w neorenesansowym obiekcie dawnego Wydziału Farmacji Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Nie bez znaczenia dla najemców pozostaje również przepiękny widok na Odrę. Będą oni mogli cieszyć się panoramą Mostów Uniwersyteckich, Tamki czy Wyspy Słodowej. Obiekt oferuje około 3,6 tys. mkw. powierzchni biurowej klasy A do wynajęcia. Za projekt rewitalizacji budynku odpowiedzialna jest Maćków Pracownia Projektowa. Projektem zarządza firma doradcza JP Weber.

Quorum łączy nowoczesność z zabytkową cegłą

Kompleks Quorum usytuowany jest w ścisłym centrum stolicy Dolnego Śląska, tuż nad Odrą, w niedalekiej odległości od wrocławskiego Rynku. Prace przy budowie pierwszego budynku – Quorum D wkraczają w ostateczną fazę. To projekt łączący nowoczesną architekturę z odrestaurowaną zabudową z zabytkowej cegły. Jego oddanie do użytku zaplanowano na koniec drugiego kwartału 2022 r.

Sześciokondygnacyjny Quorum D, zaoferuje przyszłym najemcom ponad 16 tys. mkw. powierzchni biurowej klasy A. W budynku znajdą się liczne udogodnienia takie, jak: miejsca parkingowe dla ponad 280 pojazdów, a także wewnętrzne zielone patio.

Wielofunkcyjny kompleks Quorum obejmie w sumie pięć budynków integrując przestrzenie usługowe, biurowe i mieszkaniowe. Zastosowane w Quorum D ekologiczne rozwiązania pozwalają Cavatina Holding ubiegać się o międzynarodowy certyfikat BREEAM na najwyższym poziomie – Excellent. Dodatkowo, podobnie jak całe portfolio dewelopera, biurowiec ten będzie poddany certyfikacji WELL Health-Safety Rating.

W Gdańsku najemcy chcą się rozwijać w jednym biurowcu

W Gdańsku najemcy zwracają uwagę m.in. na Olivia Business Centre. – Ze względu na swoją skalę jest dobrym rozwiązaniem dla firm, które chcą mieć możliwości rozwoju w jednej lokalizacji, a jednocześnie dostęp do wielu udogodnień na miejscu. Również położone przy głównych szlakach komunikacyjnych i zagłębiu akademickim Trójmiasta: Arkońska Business Park, Wave czy Officyna wpisana w powojenną zabudowę al. Grunwaldzkiej, stanowią dogodne rozwiązanie. Z kolei patrząc w stronę centrum miasta, uwagę zwraca wielofunkcyjny Palio Park realizowany na terenach postyczniowych – wymienia Robert Karniewski.

Olivia Business Centre jest największa i dalej rośnie

Prestiżowy kompleks tuż obok Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego dostarcza obecnie ponad 175 tys. mkw. z planowanych 230 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej do wynajęcia. Jest największym centrum biznesowym w Polsce północnej. W biurowcach swoje miejsce znalazło ponad 200 firm. Rezydentami centrum zostały zarówno globalne korporacje, wśród których są: Allianz, AirHelp, Amazon, Bayer, Energa, Epam Systems, PwC, Sii czy ThyssenKrupp, jak i polskie firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz startupy.

Centrum rozbudowuje się systematycznie od 2010 r., a kolejne budynki powstają w tempie jednego rocznie. Ukończone biurowce: Olivia Gate, Olivia Point, Olivia Tower, Olivia Four, Olivia Six, Olivia Prime A, Olivia Prime B oraz Olivia Star, otaczają patio z zielenią i fontannami. Obecnie w Olivia Business Centre pracuje ponad 8,5 tys. osób. – Chcemy, aby wykształceni młodzi ludzie z całej Polski kontynuowali swoje kariery zawodowe w Gdańsku – tłumaczy Maciej Grabski, prezes Olivia Business Centre.

Arkońska Business Park wciąż na topie

Arkońska Business Park składa się z pięciu budynków biurowych klasy A przy ul. Arkońskiej 6. Od września 2017 r. właściciela pięciopiętrowych budynków A1 i A2 z dwupoziomowym garażem podziemnym reprezentuje w Polsce Cromwell Property Group. Kompleks oferuje 16 566 mkw. Został oddany do użytku między grudniem 2009 r., a marcem 2010 r. Zlokalizowany jest ok. 5 minut piechotą od stacji Szybkiej Kolei Miejskiej Przymorze/Uniwersytet i ok. 7 minut pieszo od dworca kolejowego Gdańsk Oliwa. W okolicy znajdują się przystanki autobusowe jedenastu linii dziennych i dwóch linii nocnych. Ponadto w odległości ok. 10 minut pieszo od Arkońska BP są przystanki tramwajowe trzech linii tramwajowych.

Wave kusi bałtyckimi wydmami

Wave to pierwszy projekt spółki biurowej Skanska w Gdańsku. Dostarczy ok. 48 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni. Za jego projekt odpowiada pracownia architektoniczna medusa group. Koncepcja łączy ponadczasową, industrialną architekturę z ogólnodostępnymi miejscami do spotkań inspirowanymi bałtyckimi wydmami. Powstał przy al. Grunwaldzkiej 343/345 – w centrum biznesowym w Gdańsku Oliwie.

Kompleks tworzą dwa 14-kondygnacyjne budynki o wysokości 55 m i dwa poziomy garażu podziemnego. Wave dostarczy ok. 400 miejsc parkingowych na rowery. W obu budynkach przewidziano infrastrukturę z szatniami i prysznicami dla rowerzystów i biegaczy. W ramach inwestycji powstały również stacje skuterów i samochodów elektrycznych.

Budynek został niedawno wyróżniony prestiżowym certyfikatem WELL Core & Shell na poziomie Gold. To pierwsza taka certyfikacja na rynku trójmiejskim. Wave posiada również certyfikaty: LEED Core & Shell oraz WELL Health-Safety Rating. Otrzymanie tego ostatniego daje pewność, że powierzchnie biurowe w Wave są w pełni bezpieczne dla najemców.

Officyna – klasyka w butikowym stylu

Zrealizowana przez firmę Torus Officyna powstawała w dwóch etapach i łącznie wniosła na lokalny rynek biurowy 12,3 tys. mkw. powierzchni najmu. Pierwszy etap powstał w miejscu wyburzonego niemal w całości substandardowego budynku. Nowy, kameralny budynek biurowo-usługowy zlokalizowany tuż przy Al. Grunwaldzkiej został oddany do użytku pod koniec sierpnia 2019 r. Na parterze zaprojektowano lokale usługowe. Na wyższych kondygnacjach znajdują się przestrzenie biurowe o łącznej powierzchni blisko 4,2 tys. mkw. Elementem wyróżniającym jest taras na czwartym piętrze. Budynek stanowiący drugi etap Officyny powstał w głębi działki i połączony jest z pierwszym bezpośrednim przejściem.

W ramach inwestycji powstało ponad 70 miejsc parkingowych w podziemnej hali i na poziomie 0, do tego 35 miejsc na parkingu zewnętrznym, przeznaczonych dla użytkowników obu budynków.

Officyna certyfikowana jest w systemie LEED – pierwszy etap uzyskał już końcowy certyfikat na najwyższym poziomie Platinum. Projekt Officyny przygotowała pracownia APA Wojciechowski Architekci.

Palio Office Park. Młode biura w Młodym Mieście

Realizowany przez Cavatina Holding Palio Office Park powstaje na terenie Stoczni Gdańskiej, przy jednej z głównych arterii miasta – ulicy Jana z Kolna. Zespół ośmiu budynków dostarczy na rynek niemal 90 tys. mkw. powierzchni klasy A i wzbogaci portfolio powstającego Młodego Miasta.

W nawiązaniu do wcześniejszego stoczniowego układu urbanistycznego, na terenie inwestycji zostanie odtworzony pierwotny układ drogowy, w tym ulica Malarzy. W projekcie fasad budynków zaplanowano płyty kompozytowe w rudym kolorze przypominające blachę oraz wodne lustra ciągnące się prawie na całej długości elewacji.

Oddany już do użytku budynek A posiada 16 490 mkw. powierzchni. rozmieszczonych na ośmiu kondygnacjach naziemnych. Na zmotoryzowanych czekają miejsca parkingowe, natomiast dla miłośników dwóch kółek zaplanowane są miejsca postojowe oraz rozbudowana infrastruktura, w tym szatnie i prysznice. Z myślą o przyszłych najemcach, w kompleksie przewidziane są liczne lokale gastronomiczne i usługowe.