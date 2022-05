Mogą tu powstać biura, magazyny lub hale produkcyjne. Okam szuka najemców powierzchni na Żeraniu

Do wynajęcia jest ok. 5 tys. mkw. powierzchni biurowej i usługowej oraz ok. 65 tys. mkw. magazynowej i 27 tys. mkw. otwartej w postaci placów.

Projekt liczy w sumie 14 tys. mkw. powierzchni biurowej i usługowej, 170 tys. mkw. przestrzeni magazynowych i 200 tys. mkw. powierzchni otwartej w postaci placów.

Obecnie na tym terenie działalność prowadzą firmy transportowe i produkcyjne. Do grona najemców dołączyła się Izba Administracji Skarbowej w Warszawie.

Na terenie zlokalizowanym przy ul. Jagiellońskiej 88 do wynajęcia przez firmy czy organizacje są m.in. przestrzenie biurowe, o metrażach od 20 do 1000 mkw. Dostępne są również hale magazynowe i produkcyjne od 100 mkw., a także utwardzane place, powierzchnie reklamowe oraz obiekty i pomieszczenia z przeznaczeniem na eventy, sesje zdjęciowe czy plany filmowe.

Co przeznaczono pod wynajem na Żeraniu?

Na dzień dzisiejszy do wynajęcia znajduje się ok. 5 tys. mkw. powierzchni biurowej i usługowej oraz ok. 65 tys. mkw. przestrzeni magazynowych a także ok. 27 tys. mkw. powierzchni otwartej w postaci placów. Okam oferuje najemcom elastyczny okres najmu w ramach umów. Teren posiada też rozbudowane parkingi do wykorzystania przez najemców.

Całkowita powierzchnia w projekcie to łącznie 14 tys. mkw. powierzchni biurowej i usługowej oraz 170 tys. mkw. przestrzeni magazynowych, a także 200 tys. mkw. powierzchni otwartej w postaci placów.

"Chcemy zagospodarować i wynająć te przestrzenie"

- W tym momencie dysponujemy na Żeraniu zabudowaniami oraz przestrzeniami, które chcemy zagospodarować i wynająć. Odpowiednie przygotowanie i wieloetapowa realizacja inwestycji, którą docelowo mamy w planach na tym terenie, to kwestia najbliższych kilkunastu lat - podkreśla Arie Koren, CEO Okam City oraz Członek Zarządu Okam Capital.

- Dziś oferujemy kolejnym firmom i podmiotom z różnych branż atrakcyjną przestrzeń i wielofunkcyjną infrastrukturę, które, jesteśmy przekonani, spełnią ich oczekiwania - dodaje.

Teren na Żeraniu charakteryzuje bliskość centrum miasta - zarówno autem, jak i komunikacją miejską, a także bezpośredni dostęp do trasy S8. Przystanki autobusowe i tramwajowe, a także ścieżki rowerowe zlokalizowane są w odległości ok. 250 m od wjazdu na kompleks.

Obecnie na tym terenie działalność prowadzą firmy transportowe i produkcyjne. Nie tak dawno do grona najemców dołączyła Izba Administracji Skarbowej w Warszawie, która zajmuje powierzchnię biurową o wielkości ponad 640 mkw. oraz plac o powierzchni 2 tys. mkw.