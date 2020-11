Mogilska 43 w Krakowie z nowym najemcą

Za sprawą podpisanej w ostatnim czasie umowy najmu swoje biuro w budynku otworzy renomowana firma doradcza. Tym samym łączny poziom komercjalizacji biurowca zwiększył się do 90 proc., a do wynajęcia pozostały ostatnie wolne przestrzenie. Nowy najemca powiększył grono kilku firm, które na swoją siedzibę wybrały ten nowoczesny biurowiec klasy A. Firma JLL reprezentowała najemcę w procesie negocjacji umowy.

- Serdecznie witamy nowego najemcę biurowca Mogilska 43 Office. Cieszy nas niezmiernie, że udało się sfinalizować umowę najmu, zwłaszcza w obecnej bardzo wyjątkowej sytuacji. Firmy nadal poszukują przestrzeni, które będą służyć ich pracownikom przez kolejne lata, ale wyraźnie zauważalny jest wzrost wymagań, przez co szanse na wynajem mają tylko najbardziej atrakcyjne powierzchnie zlokalizowane w najlepszych obiektach. Doskonała lokalizacja, wysokiej klasy architektura i nowoczesne technologie, w tym m.in. wysokiej klasy filtry w centralach wentylacyjnych, sprawiają, że Mogilska 43 Office nieustannie cieszy się zainteresowaniem ze strony najemców - mówi Jerzy Krogulec, prezes zarządu w firmie Warimpex Polska.

Całkowita powierzchnia 8-piętrowego biurowca wynosi ok. 12 000 mkw. Na parterze budynku znajduje się wielofunkcyjna powierzchnia do wspólnej pracy - Mogilska 43 Cowork, oferująca zróżnicowaną przestrzeń do wynajęcia: biura serwisowane dla małych i dużych firm, sale spotkań, dedykowane biurka oraz miejsca typu hot desk z dostępem do wszystkich udogodnień, jakie oferują tradycyjne biura. Ogromną zaletą biurowca jest lokalizacja w dzielnicy Grzegórzki - blisko ścisłego centrum Krakowa, świetnie skomunikowanej z innymi częściami miasta.

Pod budynkiem znajduje się parking dla ponad 200 samochodów, a także miejsca postojowe, szatnie i prysznice dla rowerzystów. W projekcie biurowca zastosowano szereg nowoczesnych rozwiązań technicznych, które gwarantują wysoki standard budynku. Duże przeszklenia zapewniają znakomite doświetlenie biur, a wydajny system klimatyzacji dba o właściwą temperaturę i wilgotność powietrza. Dodatkowym atutem Mogilska 43 Office są zielone balkony i tarasy dostępne z biur. Dzięki ciekawej architekturze budynek doskonale wpisuje się w otoczenie, stając się w naturalny sposób częścią oraz jednocześnie ozdobą tego fragmentu miasta. Biurowiec spełnia wysokie standardy ekologiczne i uzyskał certyfikat BREEAM na poziomie Excellent.