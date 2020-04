Moje Miejsce nabiera kształtów

Moje Miejsce to wielofunkcyjna inwestycja Echo Investment prowadzona w Warszawie, łącząca doświadczenie dewelopera w tworzeniu projektów biurowych i mieszkaniowych z komponentem usługowym. Na ponad trzyhektarowej działce przy nowej ulicy na mapie stolicy, tj. ulicy Józefa Piusa Dziekońskiego powstaje osiedle z 244 mieszkaniami, dwa biurowce o łącznej powierzchni 34 tys. mkw., lokale usługowe i liczne udogodnienia. Inwestycja wystartowała w I kwartale 2018 roku. Kolejny otwarty, zielony fragment Warszawy pnie się w górę.

W maju ubiegłego roku oddano do użytkowania pierwszy biurowiec, gdzie swoje biura mają m.in. Grupa Havas, CitySpace, ANG Spółdzielnia, Mastercard i Corteva. To tutaj funkcjonuje już całodobowy fitness Just GYM oraz restauracja Meating Point. Certyfikaty BREEAM na poziomie Very Good i Excellent są potwierdzeniem energooszczędnych i proekologicznych rozwiązań oraz technologii wspierająca zrównoważony rozwój zastosowanych podczas realizacji części biurowej inwestycji.

Od wiechy po elewację

– Ze szczególną troską o bezpieczeństwo i higienę kontynuujemy prace budowlane przy kolejnych etapach inwestycji. Na początku roku osiągnęliśmy najwyższy punkt konstrukcyjny, tj. przysłowiową wiechę. Obecnie zakończyliśmy budowę konstrukcji budynku. Montujemy elewację. Wewnątrz rozpoczęły się prace instalacyjne oraz prowadzone są przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne – mówi Krzysztof Curyło, project manager w dziale biur Echo Investment.

Równolegle deweloper realizuje część mieszkaniową inwestycji.

– Ten etap inwestycji zakłada jednoczesne oddanie wszystkich pięciu budynków mieszkaniowych. Skupiamy się na pracach wykończeniowych oraz elewacyjnych. Już niedługo będziemy gotowi na pierwsze odbiory, więc Moje Miejsce w lipcu powita swoich pierwszych mieszkańców – dodaje Jarosław Ambroży, construction manager części mieszkaniowej Mojego Miejsca.

Moje Miejsce, podobnie jak wszystkie nowo powstające inwestycje mieszkaniowe Echo Investment, oferuje swoim mieszkańcom inteligentny system zarządzania domem „Echo Smart”, który ułatwi codzienne życie. Za pomocą urządzenia mobilnego, użytkownik może sterować żaluzjami, roletami, regulować temperaturę i nasłonecznienie, upewnić się jak zachowują się rolety antywłamaniowe, wprowadzić scenariusze, które po wejściu zadbają o odpowiednie sceny świetlne, nastrój czy muzykę. Na terenie Mojego Miejsca pojawią się także dedykowane mieszkańcom nowoczesne punkty odbioru przesyłek.

Rozpoczęto już realizację zagospodarowania przestrzeni między budynkami. Pojawią się tu ławki oraz trawniki, na których deweloper posadzi kwiaty, krzewy i drzewa. Zieleń pokryje również dachy.

Za projekt architektoniczny Mojego Miejsca odpowiada pracownia JEMS Architekci. Oddanie do użytku całego projektu planowane jest na 2021 rok.