Monopol z certyfikatem

Certyfikat BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) przyznawany jest inwestycjom spełniającym restrykcyjne wymagania środowiskowe.

Wcześniej budynki otrzymały certyfikat na etapie projektowym – również na poziomie Excellent.

To oznacza, że jest to kolejne przedsięwzięcie Liebrecht & wooD, które zostało wyróżnione w ten sposób.

– Zastosowane rozwiązania sprawiają, że nasz projekt odpowiada na aktualne wyzwania zrównoważonego budownictwa. To nie tylko systemy zapewniające oszczędność energii czy wody wewnątrz samej inwestycji, ale także pozwalające między innymi na zbieranie wody opadowej, mogącej służyć do nawadniania roślin. Tego rodzaju elementy, w połączeniu z lokalizacją umożliwiającą swobodny dostęp do transportu publicznego, doceniane są przez najemców, którym bliska jest troska o środowisko naturalne – mówi Dominika Nowakowska, Sustainability Engineer BREEAM Assessor, Liebrecht & wooD Poland.

Budynki biurowe Monopol zostały ocenione pod kątem zastosowanych rozwiązań środowiskowych, w takich elementach jak: energia, zarządzanie odpadami, wykorzystanie materiałów budowlanych, zdrowie i dobre samopoczucie, ekologia, wykorzystanie wody czy transport.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Inwestycja firmy Liebrecht & wooD składa się z dwóch pięciopiętrowych budynków biurowych, połączonych ze sobą garażem podziemnym. Obiekt o powierzchni 22 000 mkw. został oddany do użytku w kwietniu 2021r.

Wśród najemców inwestycji Monopol znajdują się m.in.: PepsiCo, Grupa WPP, Spaces i Raiffeisen Bank International AG.