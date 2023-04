Avallon MBO, jeden z czołowych polskich funduszy Private Equity, pionier rynku wykupów menedżerskich, właśnie podjął decyzję o przeniesieniu swojej siedziby do kompleksu Monopolis.

W Monopolis w Łodzi trwają przygotowania do przyjęcia nowego najemcy.

Nowa siedziba Avallon MBO zajmie 500 mkw powierzchni.

Powstanie na 10 piętrze wieży Monopolis.

Kolejny raz okazuje się, że Monopolis przy ul. Kopcińskiego 62 w Łodzi to nie tylko popularne restauracje, kultura ze Sceną Monopolis na czele, ale też doskonałe miejsce do prowadzenia biznesu. Świadczy o tym fundusz Avallon MBO, nowy najemca Monopolis, który właśnie zdecydował się zamienić swoją dotychczasową siedzibę, na nowoczesny kompleks biurowy, zlokalizowany na terenie dawnych zakładów Monopolu Wódczanego.

Jako fundusz od samego początku działamy w Łodzi. Inwestujemy w wielu krajach, ale dbamy o lokalne korzenie, pielęgnując łódzką, przedwojenną przedsiębiorczość. Unikalność miejsca oraz poprzemysłowy charakter Monopolis był dla nas kluczowy przy wyborze nowej siedziby – mówi Tomasz Stamirowski, założyciel i partner zarządzający Avallon MBO.

Monopolis przy ul. Kopcińskiego 62 w Łodzi. Fot. Mat. pras.

Nowa siedziba firmy zajmie 500 mkw. powierzchni i powstanie na 10 piętrze wieży Monopolis. Ta znacząca zmiana z pewnością podkreśli ugruntowaną pozycję Avallon MBO, a także umocni jej postrzeganie na rynku. Otwarcie biura nowego najemcy planowane jest jesienią. Obecnie trwają prace projektowe, które już wkrótce zaowocują przestrzenią idealnie dopasowaną do potrzeb funduszu, a jej pracownikom zapewnią pełen komfort. Zespół liczy w tej chwili 19 osób.

Avallon MBO, zarządza obecnie dwoma funduszami, inwestującymi w Europie Środkowo Wschodniej, dysponując w nich środkami o łącznej wartości ponad 1 miliarda złotych (246 mln EURO). Fundusz od samego początku działa w Łodzi, a jego założyciele są łodzianami od pokoleń.

Avallon MBO w Monopolis. Fot. Mat. pras.

Od niemal 25 lat zajmuje się inwestycjami kapitałowymi, inwestując w transakcje wykupów menedżerskich (MBO), konsolidacji, transakcji zagranicznych oraz sukcesji z firmach rodzinnych. Fundusz posiada zespół mający unikalne doświadczenie zdobyte w ponad 100 dotychczasowych transakcjach oraz olbrzymią bazę kontaktów wśród czołowych menedżerów i właścicieli firm.

Avallon MBO posiada obecnie w swoim portfelu 8 spółek działających w różnych obszarach biznesowych, od sektora spożywczego, przez zaawansowane geolokalizacyjne rozwiązania IT, po branżę przemysłową. Wśród spółek portfelowych funduszu w przeszłości były m.in. tak uznane marki jak Velvet Care, giełdowa Mangata Holding, czy łódzki Medort, który w ramach inwestycji Avallon zwiększył sprzedaż z 30 do ponad 320 milionów złotych.

Jesteśmy dumni, że Monopolis spotyka się z tak dużym zainteresowaniem najemców. To świadczy o tym, że miejsce ma już ugruntowaną pozycję na łódzkim rynku nieruchomości biurowych – mówi Anna Celichowska, członek Zarządu Virako i dyrektor ds. komercjalizacji.

Warto dodać, że Monopolis w transakcji doradzała firma JLL Polska a Spółka Avallon była reprezentowana przez firmę Colliers.

- Decyzja Avallon o wybraniu Monopolis na swoją nową siedzibę pokazuje, że łódzki rynek biur to nie tylko zagraniczni deweloperzy i zagraniczni najemcy. Zarówno Virako – deweloper i właściciel tego wyjątkowego w skali nie tylko lokalnej i regionalnej, ale i europejskiej projektu mix-use, jakim jest Monopolis, jak i Avallon – czołowy fundusz private equity w Polsce i pierwszy prywatny fundusz wykupów menedżerskich w Europie Środkowo-Wschodniej – są firmami nie tylko z polskim kapitałem, ale firmami łódzkimi, mającymi swoje siedziby w naszym mieście – mówi Marcin Włodarczyk, dyrektor regionalny Colliers w Łodzi. – To bardzo cieszy. W moim przekonaniu wybranie przez Avallon wieży M3 to nie tylko wybór nowoczesnego biurowca z przepięknym widokiem i wysokiej klasy przestrzeni, ale także decyzja o tym, by być częścią wyjątkowego kompleksu Monopolis z całym bogactwem jego oferty gastronomicznej, kulturalnej i usługowej.

Jak widać, Monopolis nie po raz pierwszy okazuje się idealnym wyborem dla najemców, którzy szukają wysokiej klasy architektury, prestiżowego miejsca, doskonałej lokalizacji, a jednocześnie takiej przestrzeni, która spełnia najwyższe normy techniczne. Po firmach McCormick i KPMG, Avallon MBO będzie trzecią, która zdecydowała się na wynajem powierzchni w wieży Monopolis 2.0. Biurowiec posiada certyfikat środowiskowy Breeam z oceną Excellent. Warto wspomnieć, że w dawnym Monopolu Wódczanym swoje biura mają już Virako, Clariant, ABB, Digital New Agency i IRIS Telecommunication.

Przeprowadzka do kompleksu Monopolis, to dla funduszu nie tylko zmiana siedziby wynikająca z rozrastania się zespołu, ale także otwarcie możliwości pełnego wykorzystania infrastruktury oferowanej w nowej lokalizacji. Kompleks Monopolis to bowiem doskonałe miejsce na organizację spotkań biznesowych, konferencji oraz szkoleń. To także idealna przestrzeń do nawiązywania relacji z klientami.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl