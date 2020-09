Monopolis najlepszym projektem mixed-use na świecie

Monopolis nominowany był w kategorii „mixed-use development” jako jedyny projekt z Europy. Tym samym znalazł się wśród czterech najlepszych inwestycji na świecie, obok Singapuru, Montrealu i Bangkoku. Deweloperem inwestycji Monopolis jest polska firma Virako. Projekt powierzono pracowni Grupa 5 Architekci.

- Jako jedyni przedstawiciele Starego Kontynentu zostaliśmy finalistami w swojej kategorii, rywalizując z trzema wspaniałymi obiektami. Jesteśmy dumni z faktu, że nasza inwestycja zyskała uznanie w oczach międzynarodowego jury. Monopolis to jedna z najbardziej technologicznie zaawansowanych rewitalizacji na świecie. A Łódź to piękne miasto, które zasługuje na tak dobre inwestycje - mówi Krzysztof Witkowski, prezes Virako.

Monopolis, jak widać jest bardzo udaną rewitalizacją dawnych zakładów Monopolu Wódczanego z 1902 roku w Łodzi. Dziś dawna fabryka stała się idealną przestrzenią dla nowoczesnych biur z unikatowym klimatem, klubu dla dzieci, teatru, ARTgalerii, muzeum poświęconego historii dawnych zakładów Monopolu Wódczanego i amfiteatru, czyli funkcji stanowiących o różnorodności projektu. Na swoje siedziby te pofabryczne przestrzenie wybrały dotychczas szwajcarskie: Clariant i ABB oraz szwedzka Digital New Agency. Dziś Monopolis staje się jednym z bardziej rozpoznawalnych miejsc Łodzi. Jest to jeden z najbardziej technologicznie zaawansowanych projektów rewitalizacyjnych w Polsce. Wystarczy tu wspomnieć, że dwa ponad stuletnie budynki „zawieszone” zostały niemal w powietrzu. Poprzez obniżenie terenu o 4 metry odkryte zostały piękne zabytkowe piwnice, tworzące dziś wyjątkowy gastropasaż z restauracjami. Całość dopełnia olbrzymia dbałość o architektoniczny detal oraz wszechobecna zieleń. W procesie rewitalizacji inwestor Virako olbrzymią wagę przywiązywał do zachowania charakteru miejsca. Przez co zabytkowa cegła czyszczona była w sposób gwarantujący jej naturalny wygląd i patynę.

W przestrzeni kompleksu znajdziemy też wiele miejsca na sztukę. Obok ARTgalerii, w której organizowane są wystawy fotografii, plakatu czy malarstwa, jest miejsce na rzeźby uliczne. Pierwsza z nich jest inspirowana dziełem Roberta Indiany – instalacją artystyczną „LOVE”. W Monopolis wariacja tej rzeźby zaprojektowana została przez Rafał Grzelewski (głównego architekta Monopolis) i przedstawia napis Łódź.

W kolejnych etapach zostaną wybudowane dwie wieże biurowe, a w dawnym magazynie spirytusu powstanie basen ze strefą fitness. Łącznie, po zakończeniu wszystkich etapów wielofunkcyjny kompleks zaoferuje ponad 24 000 mkw. nowoczesnej przestrzeni biurowej w czterech budynkach: jednym historycznym (M1) oraz trzech nowo budowanych (M2, M3 i M4). Równocześnie, na kolejnych 5 400 mkw., kompleks będzie pełnił szereg funkcji miastotwórczych, oferując bogaty wachlarz usług i zapraszając mieszkańców na rozmaite wydarzenia kulturalne. Cały kompleks to zatem docelowo blisko 30 tysięcy mkw. realizowanych w trzech etapach. Pierwszy oparty na tkance historycznej właśnie oddany został do użytkowania. Drugi jest już realizowany. Ostatni zakończony zostanie 2023 roku.