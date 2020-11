Monopolis wspiera restauracje i medyków

Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 13 lis 2020 09:35

Monopolis, łódzki kompleks biurowo-usługowy, już po raz drugi w tym roku wesprze swoich gastronomicznych najemców oraz wybrane placówki medyczne na terenie Łodzi. Zamówione w monopolisowych restauracjach posiłki trafią do pracowników medycznych. Akcja „Monopolis wspiera kulinarnie” wystartowała we wtorek i potrwa do 11 grudnia.