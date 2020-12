Monopolis ze wsparciem dla seniorów

„Seniorom Wigilijnie z Monopolis” – to nowa charytatywna akcja łódzkiego kompleksu biurowo-usługowego Monopolis, w ramach której do seniorów spędzających święta samotnie trafi 100 zestawów kolacji wigilijnych.

– Dzisiaj jesteśmy zmuszeni, żeby się izolować, szczególnie osoby starsze będące w grupie ryzyka, ale nie możemy pozwolić, żeby ktokolwiek czuł się w tej trudnej sytuacji osamotniony. Obierzmy wspólnie kurs na wigilię – mówi prezes Virako, Krzysztof Witkowski.

Zestaw będzie się składał z kilku tradycyjnych dań wigilijnych.

Do akcji włączyły się wszystkie restauracje mieszczące się w Monopolis. Każda z nich przygotuje inną potrawę. Jak mówi Anna Rubaj, właścicielka restauracji Arteria: To już kolejna akcja zainicjowana przez Monopolis, szczególnie bliska naszemu sercu. Sytuacja, w której wszyscy się znaleźliśmy wymaga dużych pokładów empatii i jest niejako egzaminem z człowieczeństwa. Tego na pewno nam nie brakuje i mamy nadzieję, że nasze dania wywołają uśmiech na twarzy obdarowanych i przywołają wspaniałe, świąteczne wspomnienia.

Do akcji może przyłączyć się każdy kto w swojej okolicy widzi osoby starsze, które nadchodzące święta Bożego Narodzenia spędzą samotnie. Wystarczy wysłać do Monopolis do 17 grudnia wiadomość ze zgłoszeniem takiego seniora (wiadomość przez media społecznościowe Monopolis). Spośród otrzymanych zgłoszeń organizatorzy wybiorą 100 osób, które nieodpłatnie otrzymają od Monopolis posiłek dla seniora. Do domu dostarczy go gratis Tele Taxi 400400. Zgłaszającemu pozostanie już tylko zaniesienie posiłku i podarowanie uśmiechu. Fundatorem akcji jest deweloper Monopolis – firma Virako. Regulamin akcji dostępny jest na stronie inwestycji.

Niech izolacja nie oznacza osamotnienia

Akcja Monopolis jest odpowiedzią na pandemię koronawirusa. Obostrzenia sanitarne, które mają na celu powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa, odbijają się na wielu branżach, w tym na branży gastronomicznej.

- Dookoła nas, również w Monopolis widzę puste restauracje. Ten widok jest szczególnie przygnębiający. Z drugiej strony odizolowani od świata seniorzy - mówi Krzysztof Witkowski.

Pomysłodawca akcji widzi podobieństwo w sytuacji restauratorów i niektórych seniorów. Obie grupy odczuwają wymóg zachowywania dystansu społecznego wyjątkowo boleśnie.