Pozbawiony wcześniej terenów zielonych kompleks biurowy Marynarska Business Park na Służewcu, po modernizacji będzie miał m.in. górzysty park z rzeczką, ścieżkami rekreacyjnymi i pawilonem odpoczynkowym.

W kompleksie Marynarska Business Park na Służewcu udało się zmniejszyć zużycie energii o 30 proc., dzięki czemu osiągnięto niższe poziomy zużycia energii od nowych biurowców w okolicach Ronda Daszyńskiego.

Mokotów był na szczycie mapy biurowej Warszawy mniej więcej do połowy lat 2000. Potem zaczął się jego upadek, bo się okazało, że nie da się w tym miejscu ani wygodnie pracować, ani mieszkać. Na szczęście mieszkaniówka zainteresowała się tym rejonem.

- Przez ostatnie dziesięć lat na Służewcu budowano głównie mieszkania i hotele. Dzielnica się zupełnie zmieniła. Warszawiacy zaczęli się osiedlać. Problemy komunikacyjne się skończyły: nie ma korków, ani trudności z dojazdem. Śmiem twierdzić, że w porównaniu z Rondem Daszyńskiego, na Służewcu spędza się dużo mniej czasu w samochodzie - opisuje Witold Zatoński, partner zarządzający Syrena Real Estate.

Jego zdaniem tej części Warszawy nie należy już nazywać Służewcem, ani Mordorem, lecz Nowym Mokotowem. Niechlubna nazwa Mordor umrze śmiercią naturalną.

Rewitalizacje w duchu ESG

W portfelu Syrena Real Estate od dwóch lat znajduje się pochodzący z 2008 r. kompleks biurowy Marynarska Business Park przy ul. Taśmowej. To jeden z największych kompleksów biurowych na warszawskim Mokotowie. Cztery budynki oferują 46 tys. mkw. powierzchni. Przed laty był to przełomowy projekt w portfelu firmy Ghelamco.

- Wprowadziły się tam wielkie firmy. Działał m.in. bar sushi i pierwsza w Polsce restauracja Vapiano. W budynku jedno miejsce parkingowe przypadało na 30 mkw. powierzchni biura. Obiekt był wówczas uważany za jeden z najnowocześniejszych w Warszawie. Tymczasem kilkanaście lat później wszyscy zaczęli z niego uciekać - przyznaje Witold Zatoński.

Biurowce dzisiaj powinny - wzorem hoteli - tętnić życiem. Trzeba połączyć budynek ze światem zewnętrznym. To jest bardzo dobrze widoczne w takich projektach, jak Fabryka Norblina czy praski Koneser.

Niemal każdy bywalec Służewca zna te budynki. - W pierwszej transakcji kompleks został sprzedany za około 220 mln euro, tymczasem my wraz z naszym partnerem, kupiliśmy my go dwa lata temu za 66 mln euro. Ta różnica w cenie odzwierciedla historię Mokotowa - podkreśla Witold Zatoński.

Kompleks Marynarska Business Park, jak dodaje, jest poprawny architektonicznie. Ma 1,5 tys. miejsc parkingowych.

- Dwa lata temu stanęliśmy przez dylematem, co zrobić z tym budynkiem. Cena zakupu była bardzo atrakcyjna. Wiedzieliśmy, że w dotychczasowym stanie obiekt nie będzie nigdy atrakcyjny, a konkurować z młodszymi może tylko poprzez obniżenie czynszów. Dlatego postanowiliśmy mu dać drugie życie, modernizując go zgodnie z najnowszymi trendami na rynku biurowym - opisuje Witold Zatoński.

Górzysty park z rzeczką w biurowcu

Obecnie na terenie nieruchomości prowadzone są zaawansowane prace. Punktem wyjścia rozpoczętej rewitalizacji był brak zieleni. Przed budynkiem, na 6 tys. mkw., znajdowało się 120 miejsc parkingowych, które miały taką samą formułę jak przed popularnymi supermarketami spożywczymi. Tylko wózków brakowało.

- Dlatego zlikwidowaliśmy parking i zaplanowaliśmy na tym miejscu górzysty park z rzeczką, ścieżkami rekreacyjnymi i pawilonem odpoczynkowym. Mam nadzieję, że latem pracownicy naszego biurowca z chęcią będą tam odpoczywać. W ten sposób wszczepiliśmy nowe trendy w koncepcję starego budynku - opisuje Witold Zatoński.

Dodaje, że udało się również w kompleksie zmniejszyć zużycie energii o 30 proc., dzięki czemu osiągnięto niższe poziomy zużycia energii od nowych biurowców w okolicach Ronda Daszyńskiego.

- To pokazuje, że stary budynek może być bardziej efektywny niż nowe obiekty. Deweloperzy wciąż przywiązują do tego zbyt małą wagę - uważa Witold Zatoński.

Zdaniem eksperta, biurowce dzisiaj powinny - wzorem hoteli - tętnić życiem.

- Trzeba połączyć budynek biurowy ze światem zewnętrznym. To jest bardzo dobrze widoczne w takich projektach, jak Fabryka Norblina czy praski Koneser. Oczywiście nie wszędzie jest potencjał do stworzenia takiego udanego mixed use, ale wierzę, że w każdym biurowcu można zaaranżować funkcje i usługi, które będą przyciągać ludzi z zewnątrz - uważa Witold Zatoński.

Warto modernizować biurowce na Służewcu

Jednocześnie Witold Zatoński jest przekonany, że w budynki na Służewcu warto inwestować i je modernizować.

- W transformacje na inne funkcje nie bardzo wierzę. Moim zdaniem Mokotów będzie wkrótce lubianą i pożądaną destynacją biurową ze względu na swoje przewagi, czyli najlepszą lokalizację w Warszawie, dostęp do talentów, samowystarczalność pod względem usług i planowane zazielenienie - opisuje Witold Zatoński.

Dodaje, że tylko zielone biurowce mają szansę na powodzenie wśród inwestorów. Obiekty nieefektywne energetycznie i bez terenów zielonych po prostu nie znajdą kupców.

