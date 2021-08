Morele w nowej siedzibie postawi na hybrydowy model pracy

Budynek, w którym znajdzie się nowe biuro spółki jest jednym z najbardziej ekologicznych i nowoczesnych biurowców w Polsce.

Jak informuje właściciel Podium Park kompleks jest już w pełni wynajęty.

Morele przeprowadzkę do Podium Park B w Krakowie planują pod koniec br.

W nowej siedzibie spółka do swojej dyspozycji będzie miała 1730 mkw., czyli o pod 400 mkw. więcej niż w biurze zajmowanym przy ul. Fabrycznej.

- Morele, jedna z najbardziej innowacyjnych polskich firm na rynku e-commerce, wybrał na swoje nowe biuro powierzchnię w kompleksie Podium Park, który idealnie wpasował się w wysokie wymagania klienta. Tym samym z wielką satysfakcją możemy poinformować, że budynek B, który został oddany do użytku zaledwie 8 miesięcy temu, jest już w 100% wynajęty. To niewątpliwy sukces komercyjny, który pokazuje, że nowoczesne i innowacyjne firmy wciąż potrzebują funkcjonalnych przestrzeni do efektywnej pracy - mówi Adam Iwański, Leasing Manager w Globalworth Poland.

- Gdy pandemia minie, będziemy pracować w trybie hybrydowym. Mimo to, zdecydowaliśmy się na większe biuro, ponieważ nasza firma w ostatnim czasie bardzo się rozwinęła i konieczne będzie poszerzenie zespołu. Zmianę siedziby firmy planowaliśmy już od pewnego czasu. Przy wyborze nowego biura skupiliśmy się przede wszystkim na tym, aby nasi pracownicy czuli się w nim komfortowo, stąd też wybór padł na nowoczesny kompleks Podium Park - mówi Radosław Stasiak, wiceprezes Morele.

Podium Park należy do najbardziej zielonych inwestycji biurowych w Polsce. Jako jedna z nielicznych w kraju posiada certyfikat BREEAM na najwyższym możliwym poziomie - Outstanding. W skład kompleksu wchodzą dwa obiekty o łącznej powierzchni najmu ponad 55 tys. mkw.. Drugi z nich, budynek B, został oddany do użytku pod koniec 2020 roku. Obie nieruchomości są już w pełni wynajęte.