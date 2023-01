Mostostal Warszawa SA należy do grona największych firm budowlanych w Polsce. Występując w roli generalnego wykonawcy, realizuje inwestycje we wszystkich kluczowych sektorach rynku budowlanego w kraju i poza granicą.

Doceniamy dogodną lokalizację i charakter powierzchni, którą zapewnia nam Park Rozwoju. W kolejnych latach planujemy reorganizację naszych pomieszczeń, by jeszcze lepiej odpowiadać na zmieniające się potrzeby pracowników. Zależy nam, by jako ceniony pracodawca, oferować im komfortowe biuro najwyższej jakości, spełniające kryteria zrównoważonego rozwoju – komentuje Paweł Kwiecień , Kierownik Działu Komunikacji i Administracji, Mostostal Warszawa SA.

Mostostal to kolejny najemca, który zdecydował się na długoterminową współpracę z nami. Siedziba firmy znajduje się na najwyższych kondygnacjach Parku Rozwoju, dzięki czemu pracownicy mają dostęp do pięknego tarasu, z którego rozpościera się widok na panoramę Warszawy. Oprócz walorów wizualnych, przestrzeń w sezonie letnim z powodzeniem można wykorzystać do pracy czy chwili odpoczynku. Najemcy doceniają oferowaną im jakość, o której świadczą także nasze inwestycje prośrodowiskowe. Kompleks biurowy posiada certyfikację BREEAM na poziomie Excellent, oferuje także szereg energooszczędnych rozwiązań, jak odzyskiwanie ciepła czy wydajny system wentylacji – mówi Maciej Sałata, Leasing Manager w EPP.