Mówią, że hybrydowy model pracy to już standard. W praktyce nie jest to takie proste

- Zachęcamy naszych klientów do tego, by przed podjęciem decyzji o wprowadzeniu konkretnego modelu pracy i przystosowaniu do niego biura, bardzo uważnie przeanalizowali sposób pracy i własne potrzeby - mówi Anna Ciok, Country Director Origameo by HB Reavis.

Anna Ciok zwraca również uwagę na aspekt społeczny częściowej pracy z biura.

- Praca kreatywna, uczenie się "on the job" czy nieformalna wymiana informacji, na przykład podczas spotkania na kawie - tych elementów tworzących kulturę organizacji praca zdalna nie zapewnia - tłumaczy Anna Ciok. - Dlatego biura są i zawsze będą potrzebne - podsumowuje.