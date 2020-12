MR Studio szykuje nowy showroom w biurowcu

MR Studio Warszawa to showroom, oferujący produkty wyposażenia łazienek, w tym oświetlenie, grzejniki i wiele innych materiałów do wnętrz.

- Do grona najemców budynku Wołoska 24 dołączy studio projektowe i showroom MR Studio. Zajmie przestrzeń 400 mkw., która zostanie w pełni dostosowana do potrzeb odwiedzających klientów. Wierzymy, że lokalizacja i standard naszego budynku w pełni spełni oczekiwania tego najemcy - mówi Jarosław Zagórski, Dyrektor Handlowy i Rozwoju, Ghelamco Poland.

Wołoska 24 to 11-kondygnacyjny budynek oferujący łącznie ok. 20 tys. mkw. powierzchni biurowej do wynajmu, w którym najemcy mają też do dyspozycji prawie 20 naziemnych oraz 550 podziemnych miejsc parkingowych.

- Budynek Wołoska 24 zlokalizowany jest w centrum Mokotowa i zapewnia wysoki standard i komfort środowiska pracy. Znajduje się tu idealna przestrzeń zarówno dla dużych jak i dla małych najemców. Cieszymy się, że MR Studio wynajmie przestrzeń w budynku Wołoska 24 - mówi Piotr Kamiński, Dyrektor w Dziale Wynajmu Powierzchni Biurowych, JLL.