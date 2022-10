Multiprzedsiębiorca Rahim Blak wynajął blisko 2000 mkw. w budynku Pascal, mieszczącym się w kompleksie biurowym GTC w Krakowie.

Rahim Blak wynajął blisko 2000 mkw. w budynku Pascal, mieszczącym się w kompleksie biurowym GTC przy ul. Armii Krajowej w Krakowie.

Powierzchnie zostaną przygotowane dla kilku jego spółek, m.in. Sapiency, Mosaico, Copernic oraz Toscanizzazione.

Najemcę po raz kolejny reprezentowała firma doradcza Cushman & Wakefield.

Rahim Blak współtworzy i prowadzi już 20 firm, w których ma znaczące udziały. Blak działa głównie w trzech sektorach: e-commerce i sztuczna inteligencja, odnawialne źródła energii, technologia blockchain.

Nowe biuro dla każdej firmy oznacza jedno – biznes się rozwija. W naszym przypadku to eksplozja rozwoju. Podejmujemy nowe wyzwania, rozbudowujemy zespoły i jestem pewien, że już niedługo te 2000 mkw. to będzie dla nas za mało. Przenosimy się z rozmachem. Obok biura stawiamy też restaurację, a w planach mamy całą sieć. Myślimy przyszłościowo. To będzie eksplozja rozwoju i eksplozja smaków – mówi Rahim Blak.

- Rahim to bardzo wymagający partner do współpracy, bardzo dobrze wie, czego chce i ma wysokie oczekiwania. Cieszymy się, że obdarzył nas zaufaniem – mówi Karolina Słysz, Associate w Dziale Powierzchni Biurowych Cushman & Wakefield.

Dzięki wcześniejszej współpracy z najemcą i szczegółowej analizie potrzeb, mogliśmy zaproponować powierzchnie biurową, która okazała się idealną przestrzenią z ogromnym potencjałem dla rozwoju biznesu – dodaje Elżbieta Golik, Senior Negotiator w Dziale Powierzchni Biurowych Cushman & Wakefield.

Kompleks biurowy GTC to przestrzeń biurowa z rozbudowanymi udogodnieniami, zapewniająca najemcom komfort i wypoczynek. Składa się z czterech budynków o wysokim standardzie – Galileo, Newton, Edison i Pascal, o łącznej powierzchni najmu 36 800 mkw. Każdy z budynków posiada certyfikat BREEAM in Use na poziomie „Excellent". Doskonała lokalizacja i szybki dostęp do kluczowych obszarów Krakowa – bliskość centrum miasta, dworca głównego, lotniska Balice oraz autostrady A4 – sprawiają, że kompleks biurowy przy ul. Armii Krajowej jest pożądanym miejscem dla wielu międzynarodowych firm. Kompleks oferuje wyjątkowe udogodnienie dla najemców, takie jak grota solna, siłownia, w pełni wyposażona sala konferencyjna, restauracje, oraz zagospodarowany na przestrzeń do wypoczynku teren zewnętrzny.

Witamy w gronie naszych najemców wybitną osobowość, jaką jest Rahim Blak. Cieszymy się, że na siedzibę swoich kilku firm wybrał nasz krakowski kompleks biurowy. Mamy nadzieję, że doskonała lokalizacja oraz szereg dodatkowych udogodnień sprawią, że ta przestrzeń stanie się miejscem, w którym będą powstawać kolejne innowacyjne pomysły i biznesy – mówi Jakub Parys, menadżer ds. leasingu w GTC Polska.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl