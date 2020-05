MVGM planuje przeprowadzkę

Warszawski biurowiec myhive Crown Point – to tutaj za rok przeprowadzi się MVGM.

Nowe biuro firmy zostanie zaaranżowane na blisko 1 000 mkw. powierzchni.

- Po wielu latach pracy na warszawskiej Woli, wcześniej jako część zespołu JLL, traktujemy ją w kategorii naszego biznesowego domu. Tę opinię potwierdziło też wewnętrzne badanie wśród pracowników firmy, którzy wskazali ją jako preferowaną lokalizację naszego docelowego biura. W końcu wybór padł na myhive Crown Point z portfela Immofinanz, którym równocześnie zarządzamy. Nasi pracownicy świetnie znają ten projekt i bardzo dobrze się w nim czują - mówi Virginie de Baere, Dyrektor Zarządzająca MVGM w Polsce.

Przeprowadzka do nowej siedziby jest planowana na pierwszy kwartał przyszłego roku.

myhive Crown Point to nowoczesny 8-piętrowy budynek oferujący 11 000 mkw. powierzchni do wynajęcia. Biurowiec jest zlokalizowany przy ul. Prostej tuż obok stacji metra Rondo Daszyńskiego.

- Wszystkie nasze nieruchomości biurowe są dla nas tak samo ważne, jednak myhive Crown Point darzymy szczególnym sentymentem, gdyż od lat jest to również siedziba naszej firmy. Nasz team wyjątkowo ceni to miejsce nie tylko za bliskość stacji metra, ale także kameralność budynku oraz dostępność wszystkich niezbędnych usług, nie wspominając o korzyściach jakie niesie za sobą praca w budynku objętym marką myhive. Wierzymy, że pracownicy MVGM polubią to miejsce właśnie z tych samych powodów - mówi Magdalena Kowalewska, Country Manager Operations Poland, Immofinanz.

W poszukiwaniu nowej lokalizacji i negocjacjach zespół MVGM był reprezentowany przez firmę JLL.

- Zespół MVGM to w większości nasi koledzy, z którymi przez wiele lat współpracowaliśmy w ramach JLL, dlatego rozumieliśmy ich wszystkie oczekiwania, a poszukiwania odpowiedniej lokalizacji prowadziliśmy tak, jakbyśmy realizowali ten projekt dla siebie - mówi Anna Młyniec, Dyrektor Działu Wynajmu Powierzchni Biurowych i Reprezentacji Najemcy, JLL.