Firma MVGM rozszerzyła swoje portfolio biurowe, zdobywając mandat zarządczy w warszawskim biurowcu Crown Square.

MVGM, wiodąca w Polsce i Europie firma zarządzająca nieruchomościami, rozszerzyła swoje portfolio biurowe, zdobywając mandat zarządczy w warszawskim biurowcu Crown Square.

Budynek należący do Menora Group i M&A Capital oferuje ponad 16 000 mkw. powierzchni.

Crown Square to już drugi warszawski biurowiec z portfela właściciela, którym zarządza MVGM. Firma pełni rolę zarządcy również w Karolkowa Business Park.



Zdecydowaliśmy się rozszerzyć współpracę z MVGM. Argumentem przeważającym w tej decyzji była wysoka jakość usług, które firma świadczy w Karolkowa Business Park. Specjaliści MVGM doskonale znają warszawski rynek biurowy i oferują rozwiązania dopasowane do naszych nieruchomości. W związku z czym z pełnym zaufaniem powierzamy im w zarządzanie drugi biurowiec z naszego portfolio - komentuje Sylwia Pytko-Burska, Asset Manager w M&A Capital SARL.

- Szczególnie cieszy nasz fakt, że jesteśmy firmą pierwszego wyboru dla naszych klientów. To pokazuje, że partnerskie podejście i jakość, na których się mocno skupiamy w MVGM, stają się naszą przewagą na rynku. W planach mamy dalszy rozwój naszych usług, tak by zapewnić kompleksowe wsparcie właścicielom nieruchomości. W przypadku Crown Square w pierwszej kolejności skupiamy się na audytach i optymalizacjach, w tym np. zużycia mediów. W perspektywie długofalowej będziemy pracować nad atrakcyjnością biurowca, tak by w pełni odpowiadał na zmieniające się potrzeby najemców, oraz nad podnoszeniem wartości tej nieruchomości - komentuje Łukasz Mazurczak, Dyrektor Zarządzający MVGM.

Crown Sqaure jest zlokalizowany przy ul. Przyokopowej 31, obok stacji metra Rondo Daszyńskiego, w rejonie Centralnego Obszaru Biznesu. Crown Square to budynek biurowy klasy A, oferujący ponad 16 000 mkw. powierzchni biurowej do wynajęcia, rozmieszczonej na 12 piętrach. Biurowiec zbudowany w 2010 roku, dwa lata temu przeszedł modernizację, a nowoczesne i komfortowe przestrzenie do pracy odpowiadają również wymogom środowiskowym.

Budynek posiada zielony certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. Oferuje komfortowe i przyjazne warunki pracy, dzięki dobrze zaprojektowanej przestrzeni i dostępie do światła dziennego na wszystkich kondygnacjach. Części wspólne, które zostały poddane modernizacji, wyróżnia nowoczesny design. Dodatkowo na parterze budynku znajdują się lokale handlowo-usługowe, w tym placówka medyczna Enel-Med, co również poprawia wygodę i codzienny komfort korzystania z biurowca przez najemców - podsumowuje Leszek Sybura, Dyrektor Operacyjny MVGM.

MVGM zarządza w Polsce portfelem 1,5 mln mkw. powierzchni biurowych, handlowych i logistyczno-magazynowych, a także ponad 1 600 mieszkaniami PRS. W zarządzaniu firmy znajduje się aktualnie 45 biurowców o łącznej powierzchni blisko 900 000 mkw., wśród których wymienić można takie budynki jak: warszawskie Warsaw Spire, Generation Park, Gdański Business Center, poznański Nowy Rynek, gdański Airport City oraz Wojdyła Business Park zlokalizowany we Wrocławiu.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl